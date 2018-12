Scomparso a Clusone, nel Bergamasco: ritrovato in stato confusionale

È stato ritrovato Severo Carrara, il 62enne scomparso venerdì a Clusone, comune in provincia di Bergamo. L’uomo è stato ritrovato nella zona di Lovere. Dopo due giorni di intense ricerche, da parte delle unità di soccorso, nella giornata di domenica 18 novembre, è arrivata la buona notizia. A rintracciare Carrara è stata una signora di Clusone, che lo ha caricato in macchina e lo ha poi riportato in paese. Il 62enne è stato trasportato in ambulanza in stato confusionale, dopo due giorni trascorsi fuori casa. In questi giorni il dispiegamento di forze messo in campo per ritrovarlo è stato notevole.