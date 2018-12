La situazione meteo in città

A Milano (LE PREVISIONI) cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel corso della giornata, è previsto 1mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3500m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest.

Le previsioni meteo nel resto della Lombardia

Si rafforza un campo di alta pressione sull'Italia, tuttavia ristagna aria umida nei medio-bassi strati con cieli spesso nuvolosi specie in pianura Padana, possibile qualche locale pioviggine sui settori occidentali in mattinata. Ampie schiarite nel corso del giorno sulle Alpi. Clima molto mite a tutte le quote. Venti deboli.

Bergamo: giornata grigia

A Bergamo giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3500m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest.

Brescia: tempo nebbioso

A Brescia tempo nebbioso per gran parte giornata, specie nella prima parte del giorno, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3600m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 30,9 µg/m³.