Milano, al quartiere Isola nasce la “Little Free Library”

Nel quartiere Isola di Milano, al parco Bruno Munari, è nata una “Little Free Library”, una biblioteca libera, costruita in legno e con la forma di albero come quelle che già si trovano in altre città del mondo. Si tratta di un omaggio di un gruppo di cittadini del quartiere a Fiorenza Roveda, anima dell'Isola in molte iniziative di carattere sociale, scomparsa due anni fa. La libreria a forma di albero è stata progettata da uno studente del Politecnico per la sua tesi di laurea, da oggi tutti coloro che lo desiderano potranno prendere o lasciare lì un libro e leggerlo durante i momenti di relax della giornata.

Il ricordo del sindaco Giuseppe Sala

"Ho avuto il privilegio di conoscere Fiorenza, in campagna elettorale mi ha regalato un braccialetto che mi ha portato fortuna - ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che ha inaugurato la biblioteca - Questo è un piccolo omaggio e sarebbe bello organizzare una lettura qui durante la settimana di “BookCity".