Milano, morte operaio 18 anni: il ricordo commosso della professoressa

Commovente ricordo di una delle insegnanti di Andrea Masi, 18 anni, l’operaio morto nella notte tra il 31 e il primo novembre in un incidente sul lavoro. Il post della professoressa, Donatella D’Alelio, ha ricevuto centinaia di like e commenti, ed è stato condiviso decine di volte.

Il post della professoressa

Masi, residente a Tradate, in provincia di Varese, è morto mentre lavorava per la NetWisp, azienda del Comasco specializzata nell’istallazione di fibre ottiche, nel centro commerciale Portello a Milano. La docente avrebbe voluto che Andrea continuasse a studiare, mentre lui aveva scelto diversamente. "Andrea che era entrato in classe bambino e che ne era uscito uomo con le spalle disegnate e il sorriso luminoso - scrive D'Alelio -. Andrea col capo chino sugli esercizi, Andrea che aiutava tutti, Andrea che quando aveva preso 9 in verifica non ci credeva, Andrea che all'intervallo mi chiedeva se volevo il caffè, Andrea che quando mi si ruppe l'orologio di mio padre, quello che mettevo nei momenti difficili, quando avevo bisogno di conforto mi disse dia qua, prof che glielo aggiusto io, Andrea che rideva coi compagni, Andrea che io volevo continuasse a studiare e lui no prof, io voglio lavorare, Andrea che quel lavoro l'aveva trovato, Andrea che quel lavoro ce l'ha portato via. Andrea, Andrea Masi, il mio alunno che ce l'aveva fatta".

L'incidente

L'incidente è avvenuto poco prima delle 4 del mattino. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane si trovava su un muletto guidato da un collega e dava le spalle al senso di marcia. In questo modo non si è accorto di un abbassamento del soffitto e ha sbattuto violentemente la testa. Inutili i tentativi di rianimazione da parte dei colleghi, all'arrivo del 118 era già morto. Il ragazzo era regolarmente assunto dalla NetWisp. Era il suo primo impiego.