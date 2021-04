Vitello tonnato, la ricetta originale del piatto tipico piemontese

Come preparare il classico vitel tonnè, ideale in ogni circostanza e da servire sia freddo, che caldo Condividi:

Alzi la mano chi non conosce e ha gustato almeno una volta il vitello tonnato. Questo piatto è uno tra quelli più noti della cucina piemontese, sebbene la paternità di questa ricetta sia contesa da emiliani, lombardi e veneti. Come racconta Torino Today, che sia un piatto piemontese è riconosciuto anche dalle pagine Wikipedia in inglese, tedesco, francese, spagnolo ecc.

Questa pietanza presenta già nel nome un'apparente contraddizione: abbinare insieme carne e pesce è infatti assai inusuale, così come il fatto che si tratti di una ricetta tipica di una regione senza mare… Eppure il mistero si risolve facilmente ricordato che in Piemonte, gli scambi con la Liguria e con la costa della Francia sono stati una consuetudine secolare grazie ai Savoia. Tra l'altro, il nome vitel tonnè non è francese: vitello in francese si dice veau, e tonnè (o tonnà) deriva dal francese tannè, che significa "conciato". Quindi vitello tonnato non è una traduzione letterale dal francese ma dal piemontese. Altra curiosità: nella ricetta originaria il tonno non c'era. La carne di vitello veniva conciata con un trito di acciughe e capperi, mentre il tonno è stato aggiunto più avanti, nel tardo Ottocento, forse proprio per un malinteso sul nome. Se dopo aver scoperto tutte queste curiosità sul vitello tonnato vi è venuta voglia di assaggiare questo piatto, adatto a tutte le stagioni e da consumare caldo o anche freddo, ecco a voi la ricetta originale