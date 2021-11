Strudel di mele, la ricetta originale del Trentino-Alto Adige

Ingredienti per lo strudel di mele

Per la realizzazione dell’impasto

300 gr di farina 00

120 ml di acqua tiepida

1 uovo

1 cucchiaio di olio di semi

1 cucchiaio di aceto bianco

Sale q.b.

Per realizzare il ripieno

1 kg di mele (preferibilmente di varietà Renetta)

50 gr di zucchero

50 gr di pangrattato

60 gr di uvetta

60 gr di pinoli

100 ml di rum

1 tuorlo

1 limone

1 cucchiaio di latte

Burro q.b.

Zucchero a velo q.b.

Cannella in polvere q.b.

Il procedimento per realizzare lo strudel di mele

La ricetta originale (direttamente dal Trentino-Alto Adige) per realizzare un gustoso e croccante strudel di mele inizia innanzitutto dalla lavorazione dell’impasto. In una ciotola abbastanza capiente, unire farina 00, acqua tiepida, uovo, olio, sale e aceto di vino bianco. Impastare tutti gli ingredienti a mano o con l’aiuto di una planetaria, avendo cura di amalgamare bene fino ad ottenere un composto uniforme, liscio e non appiccicoso. Spennellare l’impasto con un po’ di olio di semi, poi riporre nella ciotola da coprire e lasciare riposare per una 30ina di minuti a temperatura ambiente. Nel frattempo, proseguire con la ricetta dello strudel di mele, andando a realizzarne la farcitura. Sbucciare le mele e tagliarle in piccoli tocchetti o fettine sottili a seconda del proprio gusto, cospargere con lo zucchero e la cannella, poi unirvi l’uvetta ammorbidita del rum e strizzata. In un tegame antiaderente, aggiungere il pangrattato da portare a doratura insieme ad una noce di burro. Incorporporare successivamente il pangrattato alla farcitura, insieme alla scorza grattugiata di un limone e ai pinoli. Una volta pronta la pasta dello strudel, stenderne metà con l’aiuto di un mattarello, avendo cura di mantenere uno spessore abbastanza risicato. Disporvi il ripieno al centro, poi ricoprire la base e la sua farcitura con il secondo lembo di pasta, sigillando bene i bordi. Foderare una teglia con carta forno su cui adagiare lo strudel, per la cottura. Spennellare il dessert con il tuorlo di un uovo e il latte, poi cuocere il tutto in forno caldo a 180 gradi per circa 40 minuti. Una volta pronto, estrarre lo strudel dal forno e lasciarlo raffreddare. Poi guarnire in superficie con una spolverata di zucchero a velo. Servire a fettine, anche tiepido.