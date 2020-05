Come preparare gli spaghetti alle vongole

Non solo gustoso, ma anche semplice da preparare. Questo primo piatto è uno dei grandi classici della dieta mediterranea. Ecco i consigli per cucinarlo, con un occhio anche alla linea

Gli Spaghetti alle vongole sono un must della cucina mediterranea. I suoi ingredienti lo predispongono anche ad essere un piatto perfetto per un regime alimentare ipocalorico. Ecco come preparare questa ricetta da sole 490 calorie a persona.

Spaghetti alle vongole: ingredienti

Per preparare gli Spaghetti alle vongole occorrono 150 g di spaghetti, 500 g di vongole fresche, 3 cucchiai di olio extravergine d'oliva, 2 spicchi d'aglio, mezzo bicchiere di vino bianco, sale e pepe, prezzemolo e peperoncino q.b.. È possibile preparare questo piatto utilizzando anche i mitili surgelati, ma per la ricetta originale, per i veri Spaghetti alle vongole veraci, è consigliabile utilizzare frutti di mare freschi.