Quale ingrediente must del periodo autunnale se non i funghi, specie se i gustosi e raffinati della varietà Porcino. Ecco come abbinarli a sottili fettine di pollo per un secondo di carne completo. Scopri subito la ricetta facile e veloce per le scaloppine di pollo ai funghi porcini

Ecco la ricetta per delle gustose scaloppine di pollo ai funghi porcini . Una variante autunnale delle classiche al limone, semplice e veloce da realizzare, ma in grado di stupire anche il commensale più esigente, grazie al gusto insolito e regale dei funghi porcini. Le scaloppine di pollo e il loro contorno autunnale, si preparano in circa mezz’ora seguendo alcuni semplici accorgimenti che riguardano un’accurata pulizia di gambi e cappelle dei funghi, così come la carne, che deve essere tagliata davvero sottilissima per rimanere tenera in cottura. Ecco la preparazione completa del piatto, spiegata passo per passo.

Ingredienti per le scaloppine di pollo ai funghi porcini

600 gr di funghi varietà Porcino

400 gr di petto di pollo in fette

1 spicchio d’aglio

Farina q.b.

Olio EVO q.b.

20 gr di burro

Sale q.b.

Pepe q.b.

Prezzemolo q.b.

Come preparare le scaloppine di pollo ai funghi porcini

Il primo passaggio per preparare delle gustose e nutrienti scaloppine di pollo ai funghi porcini, consiste nel pulire bene i funghi, separandone attentamente i gambi dalle cappelle. Ridurre poi i primi in dadini e le seconde a fettine sottili. Nel caso di porcini surgelati, lasciare invece scongelare completamente in un colapasta, prima di procedere con la preparazione. In contemporanea, portare a doratura l’aglio in abbondante olio EVO, in una padella piuttosto capiente in cui poi andare ad incorporare anche i funghi porcini. Salare, pepare e portare a cottura avendo cura di mescolare spesso i funghi per amalgamare al meglio gli ingredienti. Aggiungere ora il prezzemolo tritato, q.b. a seconda del proprio gusto, e trasferire i funghi porcini su un piatto caldo. Ora procedere con la preparazione delle fettine di carne. Infarinare le scaloppine di pollo, scuotendole leggermente per eliminare la farina in eccesso. Cuocere le bistecchine nello stesso fondo cottura in cui poco prima c’erano i funghi porcini, aggiungendo il burro e facendolo sciogliere. La cottura è a fiamma vivace su entrambi i lati, fino a leggera doratura. Unire infine i funghi porcini in padella e aggiustare ancora una volta il grado di salatura e pepatura. Aggiungere una spolverata finale di prezzemolo tritato e servire le scaloppine di pollo ai funghi porcini quando sono ancora ben morbide e calde.