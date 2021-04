Max cucina l’Italia – Scacciata catanese

Per preparare il nostro impasto, occorre innanzitutto versare la farina in una bacinella abbastanza capiente. Dopo di che, in un altro recipiente, sciogliere il panetto di lievito di birra con dell’ acqua tiepida . Successivamente, unire i due composti e mescolare con l’aiuto delle mani. Se necessario per ammorbidire, aggiungere altra acqua. Alla fine, incorporare l’olio EVO. Il risultato deve essere un impasto molto morbido e liscio. Una volta che quest’ultimo è pronto, spostarsi su di un piano leggermente infarinato, per continuare a lavorarlo e amalgamare al meglio tutti gli ingredienti. Poi lasciar lievitare sotto a un panno per almeno un’ora.

Il procedimento per preparare la farcitura

Preparare la farcitura della nostra scacciata catanese non è difficile: pelare e affettare una cipolla, i pomodori rossi e il formaggio primo sale. Poi, ammollare le alici già sotto sale (sono più facili da gestire) e privarle di eventuali lische.

Come lavorare l’impasto della scacciata

Per lavorare l’impasto della scacciata, prendere la pasta una volta lievitata e lavorarla un po’ con le mani per sgonfiarla. Successivamente, dividerla in due panetti di uguale misura e stenderla con l’aiuto di un mattarello. Mettere una delle due metà su una teglia e ungerla con olio. La pasta deve aderirvi bene, avendo l’accortezza di lasciare anche una parte di bordo per la sigillatura finale. Ora si può posizionare la farcitura: prima uno strato abbondante di Primo Sale, poi alici, scaglie di cipolla e fettine di pomodoro. Ultimare il condimento con una grattata di pepe nero e dello strutto. Adesso, prendere il secondo panetto di pasta e stenderlo allo stesso modo del primo, poi posizionarlo sopra la farcia per coprire il tutto. Sigillare bene i bordi per non far uscire il ripieno durante la cottura e terminare ungendo la superficie con olio e strutto. Infornare a 200° per 40 minuti circa.