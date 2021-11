Spezzatino di vitello con patate, la ricetta tipica

Ricetta tipica della cucina italiana, lo spezzatino di vitello con patate è un piatto povero, diffuso su tutto il territorio nazionale con innumerevoli varianti. Scopriamo come prepararlo con la ricetta originale passo per passo

Gulasch in Ungheria, Makhan murg in India, Hayashi in Giappone, Paese che vai, spezzatino che trovi. E in effetti il secondo piatto a base di carne si ritrova in molte cucine tradizionali, grazie anche alla sua semplicità ed estrema versatilità. Nonostante però la sua diffusione internazionale, lo spezzatino per noi italiani equivale al piatto tipico a base di vitello e patate, che piace a grandi e piccoli. Presente in quasi ogni regione, con piccole o grandi differenze, lo spezzatino di vitello con patate è uno dei piatti simbolo della cultura italiana, quasi al pari delle lasagne. La lista degli ingredienti breve potrebbe trarre in inganno: nonostante l’apparente semplicità, lo spezzatino di vitello con patate può nascondere insidie. Se non si presta attenzione, il risultato potrebbe essere secco, eccessivamente duro o gommoso. Scopriamo quindi tutti i segreti di questa preparazione insieme alla ricetta passo per passo.

Infine, il terzo segreto è quello di utilizzare il roux , un metodo per addensare il fondo dello spezzatino, così da avere sempre una consistenza morbida e non troppo liquida. Per farlo, basta sciogliere del burro in un pentolino unendo pari quantità di farina. Mescolare con una frusta a fuoco dolce e aggiungere il composto ottenuto allo spezzatino poco prima di servire.

La scelta degli ingredienti è il secondo passo da tenere a mente: i tagli della carne adatti sono poveri , come il collo, il girello di spalla, la pancia, il muscolo. Parti ricche di grassi e nervose sono ideali per una cottura in umido, che porta il tessuto connettivo a sciogliersi e a rendere la preparazione tenera. Al contrario, tagli pregiati rischiano di rovinarsi con una cottura lunga, perché troppo magri.

Lo spezzatino di vitello con patate è una ricetta che richiede di prestare attenzione ad alcuni passaggi, così da evitare spiacevoli risultati. Bastano però queste poche accortezze per ottenere un secondo goloso e squisito, perfetto come piatto unico o come portata regina di un pranzo di festa. Da tenere bene a mente quando si prepara lo spezzatino è che la ricetta richiede una cottura molto lunga : se quindi non si ha tempo, è meglio anticipare la preparazione o optare per un altro secondo. Più tempo la carne cuoce, più sarà morbida e tenera.

Ricetta per preparare lo spezzatino di vitello con patate

Per prima cosa, preparare il soffritto, tagliando a cubetti piccoli la carota, il sedano e la cipolla. In una casseruola far sciogliere il burro e unire il soffritto da far appassire a fuoco dolce. Unire la carne e farla rosolare a fiamma viva, salare a piacere e continuare a mescolare per qualche minuto. Aggiungere quindi la farina e mescolare per evitare grumi.

Utilizzare il vino bianco per sfumare e far evaporare a fiamma vivace. Coprire quindi con il brodo di carne e lasciar cuocere per un’ora e mezza a fiamma dolce, mescolando di tanto in tanto. Nel frattempo, pelare le patate e tagliarle a cubetti della stessa dimensione dello spezzatino. Unire le patate alla carne in cottura e aggiungere un mestolo di brodo caldo. Proseguire la cottura per 30 minuti. Le patate non dovranno sfaldarsi. A cottura ultimata, unire se si desidera il roux preparato a parte con burro e farina, mescolare e servire lo spezzatino di vitello con patate ancora caldo.