Pancake allo sciroppo d'acero, la ricetta facile e veloce

Pancake, ingredienti

200 gr di farina

250 gr di latte

2 uova

30 gr di zucchero

30 gr di olio di semi (oppure 30 gr di burro fuso)

10 gr di lievito per dolci

1/2 cucchiaino di bicarbonato

1 cucchiaino di aceto

1 pizzico di sale

Succo d'acero

Mirtilli

Pancake, preparazione

approfondimento

Per cominciare dividete i tuorli dagli albumi. Montate a neve ferma gli albumi e a parte, in un'altra ciotola, mescolate tuorli, olio, latte e aceto con una frusta a mano. A parte setacciare farina, lievito, bicarbonato e mescolare insieme a zucchero e sale. Ora mischiate gli ingredienti secchi e quelli liquidi, infine incorporare gli albumi facendo attenzione a non sfaldare la spuma, girando con movimenti lenti dal basso verso troppo liquido. Ora prendete una padella antiaderente, meglio ancora se piccola, in modo da contenere un unico pancake. Passate il burro in padella con un fazzoletto. Una volta scaldata la padella, aggiungete un mestolo di impasto senza schiacciare, lasciate cuocere qualche secondo a fuoco lento. Appena si formeranno le prime bollicine in superficie provate a vedere con una paletta se la base è abbastanza cotta (e quindi si stacca facilmente) e nel caso sollevate i pancake e girateli con un unico gesto. Fate cuocere finché li ritenete pronti, poi adagiateli senza impilarli, in modo che non si schiaccino. Serviteli uno sopra l'altro, aggiungendo abbondante sciroppo d’acero e frutta a piacere.