Muffin allo yogurt soffici e alti, la ricetta facile e veloce

Di realizzazione facile e veloce – la preparazione dell’impasto, insieme alla cottura, non richiederà più di un’ora – i muffin sono oggi uno dei dessert più apprezzati dagli italiani, per arricchire di sapore e morbidezza colazioni, brunch e merende di ogni tipo. Dolci o salati, i muffin sono perfetti anche per lo spuntino di mezza mattina scolastica dei bambini. Sottoposti a infinite re-interpretazioni, la ricetta che presentiamo oggi è quella dei muffin allo yogurt (bianco, alla frutta, alla vaniglia o al caffè) soffici e alti . Un procedimento spiegato passo per passo per una delizia che si scioglie in bocca e che si può personalizzare nei colori e nella forma, secondo i propri gusti.

Gli ingredienti per muffin allo yogurt soffici e alti

300 gr di farina 00

16 gr di lievito per dolci (1 bustina)

170 gr zucchero

4 uova

220 gr di yogurt

130 gr di burro morbido

Sale q.b.

Scorza di limone

Il procedimento per preparare muffin allo yogurt soffici e alti

approfondimento

Muffin al cioccolato morbidi e golosi, la ricetta facile e veloce

Il procedimento per la realizzazione dei muffin allo yogurt soffici e alti, parte innanzitutto dalla preparazione dell’impasto. Porre il burro - lasciato ammorbidire a temperatura ambiente per circa mezz’ora - all’interno di una planetaria o in un recipiente abbastanza capiente che consenta di lavorarlo con le fruste elettriche. Successivamente, incorporare lo zucchero e continuare a montare gli ingredienti fino a che non otterranno una consistenza il più possibile spumosa. Proseguire aggiungendo le uova, una alla volta e insaporire con un pizzico di sale e la scorza grattugiata di un limone. Per ultimo, versare lo yogurt, continuando a montare l’impasto in planetaria o a mano fino a che il tutto sia perfettamente incorporato. In un recipiente separato, setacciare insieme il lievito e la farina 00, poi inserire le polveri nel composto liquido, mescolando con una spatola sempre dal basso verso l’alto. Trasferire ora l’impasto per i muffin allo yogurt in una sac à poche, poi versare il tutto negli appositi stampini che daranno la forma al dolce. Cuocere in forno statico pre-riscaldato a 180 gradi per circa 30 minuti, fino a quando i muffin allo yogurt soffici e alti non saranno dorati in superficie oppure la prova dello stuzzichino non restituisce un impasto perfettamente cotto e asciutto. Una volta sfornati, lasciare intiepidire, poi guarnire a piacere in superficie. I muffin allo yogurt soffici e alti si possono conservare per circa 2/3 giorni in un apposito recipiente a chiusura ermetica, oppure congelare per consumare quando lo si desidera.