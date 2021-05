Muffin con gocce di cioccolato, la video ricetta di Sonia Peronaci

Se siete stati in vacanza in Inghilterra o in America, vi sarà sicuramente capitato di assaggiare uno dei dolci tipici e di cui questi Paesi vanno più fieri: i muffin . Negli ultimi decenni ormai diffusissimi anche da noi, i muffin altro non sono che piccole e sofficissime tortine dal profumo davvero delizioso.

Perfette per l’ora del tè o quella delle più dolci colazioni, questi piccoli pirottini possono essere decorati in tante modalità differenti e farciti con altrettanti ripieni. Grazie alla loro ricetta facile e veloce, i muffin possono diventare una divertente occasione di gioco per le prime esperienze in cucina dei vostri bimbi. La versione che vi proponiamo oggi, in questa video-ricetta, è quella di Sonia Peronaci che, direttamente dalla cucina di “ Giallo Zafferano ”, ha deciso di preparare dei gustosi muffin alle gocce di cioccolato .

Ingredienti per i muffin alle gocce di cioccolato

200 g di farina 00

3 uova medie

120 g di burro

20 g di latte fresco

60 g di gocce di cioccolato a piacere

100 g di zucchero

8 g di lievito chimico in polvere

1 pizzico di sale

1 bacca di vaniglia

Procedimento per preparare i muffin alle gocce di cioccolato

Per preparare i muffin alle gocce di cioccolato, occorre innanzitutto partire dalla lavorazione del burro che, mantenuto a temperatura ambiente, va trasferito in una ciotola, insieme allo zucchero e ai semi di una bacca di vaniglia. L’idea è quella di impastare con l’aiuto di uno sbattitore elettrico, fino a ottenere una crema soffice. Ad essa incorporare le uova a temperatura ambiente, facendo attenzione ad aggiungerle una alla volta e continuando a mantenere l’impasto in movimento con lo sbattitore. Allo stesso composto incorporare il latte mentre, in un altro recipiente, vanno passate al setaccio la farina 00 e il lievito chimico in polvere, che poi si andranno ad aggiungere, in modo omogeneo e senza grumi, all’impasto precedente. Continuando a mescolare il composto ottenuto con l’aiuto di un cucchiaio, aggiungere anche un pizzico di sale e le gocce di cioccolato. Ora che il tutto è pronto, con l’aiuto di una sac à poche, dividere la pasta negli stampini che daranno la forma ai nostri muffin. I pirottini vanno riempiti fino a mezzo centimetro dal bordo, perché poi lieviteranno in fase di cottura. Sarebbe meglio posizionare i muffin in un’apposita teglia da muffin che permette di non farli sformare mentre cuociono in forno. L’ideale è cucinarli in forno statico pre-riscaldato a 175° per circa 30 minuti e, una volta dorati, decorarli a piacere con altre gocce di cioccolato in superficie.