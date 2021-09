Moscardini in umido, la ricetta semplice del secondo piatto di mare

Tra le ricette di pesce più semplici da eseguire in poco tempo, i moscardini di mare sono un secondo piatto gustoso e saporito, perfetto per stupire con ingredienti della tradizione mediterranea

I moscardini in umido sono una ricetta facile da realizzare e molto gustosa, che vi permetterà di portare in tavola un piatto dai tipici profumi del Mediterraneo. Questi cefalopodi, molto simili ai polpi ma di dimensioni ridotte, vengono pescati principalmente nel mare Adriatico e sono molto più economici dei loro “parenti” con due file di ventose. I moscardini vengono utilizzati per la creazione di diverse ricette, ma la cottura in umido è senza dubbio la più saporita.

Pochissimi ingredienti, per un piatto davvero super! Curiosi di sapere cosa utilizzare per la preparazione dei moscardini in umido? Ve lo sveliamo subito:

La ricetta dei moscardini in umido

Grazie a questa ricetta scopriremo come ideare dei perfetti moscardini in umido, ecco il procedimento.

Pulire i moscardini, sciacquandoli con attenzione sotto l’acqua corrente per evitare che restino attaccati dei granelli di sabbia. Eliminare tutti gli organi all’interno della testa. Se la procedura dovesse risultare difficoltosa, richiedete al pescivendolo di consegnarveli già puliti.

Pulire i pomodorini e tagliarli a pezzetti più piccoli.

Prendere una padella ampia, aggiungere olio evo e far soffriggere l’aglio, preventivamente sbucciato e schiacciato. Toglierlo dalla padella quando sarà sufficientemente dorato.

Ora inserire i moscardini in padella e lasciarli cuocere a fuoco alto per qualche minuto, aggiungendo del vino bianco per sfumare.

Ridurre il fuoco e aggiungere i pomodorini tagliati a pezzi.

Aggiungere sale qb, mezzo bicchiere di acqua, mescolare bene e far cuocere con il coperchio per 30 minuti circa, controllando che non si bruci.

Aggiungere prezzemolo qb e del pepe, poi servire direttamente i vostri moscardini in umido, aggiungendo i crostoni precedentemente dorati e ancora caldi.

I consigli utili

Per la preparazione potrete scegliere di utilizzare i pomodori pelati oppure quelli freschi, ma molto maturi. Inoltre, i moscardini possono essere utilizzati anche se congelati precedentemente, ma è necessario scongelarli in tempi utili.

Per una ricetta ancora più sfiziosa, potrete aggiungere ai vostri moscardini in umido dei crostoni di pane dorati in padella. Poggiateli in senso circolare come guarnizione per rendere il piatto semplice, ma chic!

Meglio scegliere moscardini piccoli, perché cuociono con più facilità e velocemente, inoltre hanno il grande vantaggio di avere sempre poca sabbia sulle ventose.

I moscardini in umido possono essere conservati in frigorifero per due giorni, in un contenitore ben chiuso. In alternativa, potrete scegliere di congelarli in un contenitore apposito e di assaporarli successivamente, ma solo se i moscardini sono stati acquistati freschi. Mai ricongelare un prodotto già scongelato!