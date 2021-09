Cozze gratinate al forno pronte in 45 minuti, la ricetta originale

Pronte al forno in poco più di mezz’ora, le cozze al gratin sono tra i molluschi più apprezzati sulle tavole italiane. Un antipasto di pesce di origine siciliana dall’aspetto regale e con un gusto in grado di rapire anche il più esigente dei commensali. Ecco la ricetta originale della tradizione Condividi:

La Sicilia, lo sappiamo, è da sempre terra di grandi e antiche tradizioni, prime su tutte le ricette da portare in tavola. Tra gli antipasti di pesce più apprezzati sull’isola e in tutta Italia, le cozze gratinate al forno (o cozze al gratin). Facili e veloci da cucinare, porteranno via poco più di mezz’ora del vostro tempo per una corretta preparazione.

Nelle cozze gratinate al forno, il mollusco con il guscio è presentato ripieno di un saporito composto al pangrattato, arricchitto dagli aromi dell'aglio, del prezzemolo e dei capperi, oltre che dall'inconfondibile sapore dell'olio EVO. Quella che si forma sulla loro superficie, durante la cottura in forno, è una crosticina dorata e davvero deliziosa, in grado di stuzzicare e conquistare anche il più esigente dei palati. Ecco la ricetta originale per cozze gratinate al forno in 45 minuti.