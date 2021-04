Gateau di patate, la ricetta classica del piatto unico tipico italiano

Considerato dai transalpini un antipasto, il gateau in origine era composto da soli quattro ingredienti: patate, sale, pepe e burro, fino a quando ai cuochi napoletani non venne l’idea di abbinare al piatto francese alcuni dei prodotti tipici di Napoli . Fu così che l’aggiunta di salame napoletano, provola fresca, altri salumi e altri formaggi diede vita al più sostanzioso Gateau, o in italiano “gattò di patate” che tutti oggi conosciamo.

Procedimento

Per iniziare, lessare le patate immergendole in una pentola piena d’acqua fredda. Portare l’acqua in ebollizione, facendo partire da quel momento 30/40 minuti.

Scolare le patate e successivamente sbucciarle da calde. Successivamente schiacciarle in un recipiente. A questo punto, tagliare la mozzarella a cubetti e inserirla in un colino per strizzarla.

Tagliare il salame napoletano e la fetta di prosciutto cotto in piccoli cubetti. Aggiungere le uova alle patate schiacciate, insieme ad una spolverata di pepe, sale, olio e Parmigiano.

Mescolare il tutto fino a quando non sarà ben amalgamato, dopodiché aggiungere il salame e il prosciutto a cubetti. Infine aggiungere la mozzarella scolata e amalgamare il tutto.

Arrivati a questo punto, versare dell’olio in una pirofila coprendo l’olio con il pangrattato. Muovere la pirofila per assicurarsi che il pangrattato si distribuisca uniformemente.

Versare nella pirofila tutto il composto amalgamato, distribuendolo e appiattendolo con una spatola.

Infine aggiungere in superficie del pangrattato insieme al parmigiano, versando per ultimo un filo d'olio. Cuocere in forno già caldo per 30 minuti a 180 gradi.