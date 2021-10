Fichi secchi al forno fatti in casa, ecco come prepararli: la ricetta

Dolci e ricchi di zucchero , i fichi essiccati si possono ad oggi trovare comodamente già pronti al supermercato, ma non manca chi ha voglia di realizzare una preparazione completamente handmade e fatta in casa. Il procedimento, che passa per l’essiccazione in forno è molto semplice ed economico e permette di conservare il frutto tutto l’anno. Secondo la tradizione, perché i fichi essiccati siano ottimi, la loro raccolta non deve avvenire oltre i primi giorni di settembre, e in uno stato di maturazione media, dove il frutto non è cioè ne troppo maturo, ma nemmeno acerbo. Ecco come preparare i fichi secchi al forno in casa per una meravigliosa idea regalo fatta col cuore e rigorosamente a mano.

Ingredienti per i fichi secchi al forno

500 gr di fichi

200 gr di mandorle

Acqua q.b.

Sale q.b.

Come preparare i fichi secchi al forno

Realizzare dei gustosi barattoli di fichi essiccati al forno è davvero semplicissimo e, soprattutto, veloce. L’intera preparazione non vi porterà via più di mezz’ora del vostro tempo: servirà circa un quarto d’ora per la pulizia dei frutti e una ventina di minuti per la loro cottura. Il primo passaggio per realizzare i fichi secchi al forno consiste nel pulire i frutti uno ad uno con l’aiuto di un canovaccio da cucina, cercando di ammorbidirli con piccoli tocchi delle mani. Successivamente, incidere con un coltello affilato, la parte bassa del fico in cui incorporare una mandorla, stando ben attenti a non romperlo ed aprirlo completamente, sformandolo. Quando i fichi saranno pronti, sistemarli su una teglia con carta da forno, mantenendo tra loro la giusta distanza. In un recipiente, versare un po’ di acqua con un pizzico di sale in cui immergere i fichi prima della cottura per tamponarli con una mano. Si tratta di un procedimento che servirà per donare ai frutti la giusta lucentezza. Estrarre i fichi dalla ciotola e infornare a 200° C per circa 20 minuti o fino a quando inizieranno la doratura in superficie. A cottura ultimata, sfornare e lasciare raffreddare. Ora sistemare i fichi nei barattori già sterilizzati, da chiudere ermeticamente e riporre in un luogo fresco e asciutto che però non sia il frigorifero perché troppo umido. Una volta pronti, i fichi secchi fatti in casa possono essere conservati fino a 12 mesi.