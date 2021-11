Ciambella bicolore soffice e gustosa, la ricetta facile e veloce

Soffice come una nuvola, gustosissima come solo i dolci fatti a mano sanno essere. La ciambella bicolore , detta anche marmorizzata per i suoi intagli di cacao (che la rendono molto simile al marmo), è una ricetta molto semplice da preparare e perfetta per colazioni e merende ancora più ricche di gusto.

Gli ingredienti per preparare la ciambella bicolore

350 gr di farina

300 gr di zucchero semolato

1 bustina di lievito per dolci

25 gr di cacao amaro

300 gr di burro

5 uova

200 ml di latte

Scorza di limone q.b.

Succo di 1/2 limone

Zucchero a velo q.b.

Sale q.b.

Come preparare la ciambella bicolore

Per una preparazione corretta del ciambellone marmorizzato al cacao, occorre innanzitutto partire dalla lavorazione dell’impasto, in particolare delle uova. Separare quindi i tuorli dagli albumi e, con l’aiuto di uno sbattitore elettrico, amalgamarli allo zucchero semolato per ottenere un composto il più possibile chiaro e spumoso. Allo stesso modo, aggiungere il burro a tocchetti e continuare a mescolare. Proseguire con l’aggiunta delle polveri, farina e lievito precedentemente setacciati, poi del latte. Amalgamare energeticamente con una spatola per unire al meglio gli ingredienti. Ora sbattere gli albumi a neve ben ferma, insieme a un pizzico di sale, poi incorporarli al primo impasto, facendo attenzione a realizzare movimenti dal basso verso l’alto per non smontare il composto. Suddividere ora il tutto in due parti uguali e riporle in due recipienti differenti. Mentre alla prima si aggiunge la scorza di limone e metà del suo succo, alla seconda incorporare il cacao amaro. L’ultimo passaggio prima della cottura in forno, prevede di imburrare e infarinare un apposito stampo da ciambella in cui andare a versare entrambi i composti alternandoli tra loro a creare la marmorizzazione. Con l’aiuto di uno stecchino, realizzare eventuali decorazioni in superficie. Cuocere in forno già caldo a 180 gradi per circa 45 minuti. Una volta sfornata e raffreddata, guarnire la ciambella con un filo di zucchero a velo.