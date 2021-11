Dorayaki, la ricetta originale dei dolci tipici giapponesi

Gli ingredienti per i dorayaki giapponesi

200 gr di farina 00

8 gr di lievito per dolci

180 gr di zucchero semolato

75 ml di latte a temperatura ambiente

3 uova

olio di semi q.b.

crema al cioccolato, alle nocciole o confettura di castagne per la farcitura

Il procedimento per realizzare i dorayaki giapponesi

Per realizzare le più gustose e famose frittelle giapponesi, occorre innanzittutto partire dalla lavorazione dell’impasto. In un recipiente abbastanza capiente, sbattere le uova insieme allo zucchero semolato, fino ad ottenere un composto il più possibile spumoso. Solo in seguito, incorporare farina 00 e lievito per dolci, avendo cura che siano stati ben setacciati con l’aiuto di un colino. Mescolare energicamente con una frusta da cucina per amalgamare gli ingredienti. Proseguire aggiungendo, poco per volta, il latte in modo da ottenere una pastella abbastanza densa, che andrà a riposare a temperatura ambiente e coperta da pellicola da cucina, per circa una 20ina di minuti. Nel frattempo, riscaldare il tegame in cui cuoceranno i dorayaki. Dopo aver unto il fondo antiaderente con un filo di olio, colarvi la pastella. Far cuocere e solidificare a fuoco basso, fino a quando si saranno formate delle bolle sulla superifcie della frittella. Dopodichè girare e proseguite la cottura sull’altro lato. Una volta pronti i dorayaki, farcire con abbondante crema di cioccolato, di nocciole o confettura di castagne e servire subito, ancora caldi o tiepidi. È preferibile consumare i dorayaki al momento, altrimenti congelarli e gustarli a piacere, scaldandoli anche in un forno a microonde e farcendoli.