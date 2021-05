Pasta con i broccoli, la migliore ricetta per un primo piatto leggero

Il superfood Made in Italy dalle proprietà antiossidanti fu tramandato dagli Etruschi agli antichi Romani fino a diventare un must del Sud Italia

Quando si è diffuso in Italia questo prezioso alimento?

approfondimento

Dagli scambi commerciali nel Mediterraneo, l’ortaggio che fa parte della famiglia del cavolo, arrivò ai Fenici, agli antichi Greci per poi diffondersi in Sicilia, Sardegna e Corsica. Si racconta che anche gli antichi Romani ne andassero ghiotti. Per vederlo sulle tavole bisogna risalire al 79 d.C, quando Plinio il Vecchio ne tramandò ricette e metodi di coltivazione. Pare, ad esempio, che i Romani usassero bollire i broccoli con olio, vino e cipolla o che amassero mangiarli crudi, come una sorta di aperitivo prima dei banchetti, per preparare l’organismo a tollerare meglio l’alcol.

Ma è nel Sud Italia, e in particolare in Puglia, che il broccolo è stato valorizzato all’interno della cultura culinaria. Il riferimento è alle orecchiette con i broccoli o le cime di rapa, una delle ricette Made in Italy esportate in tutto il mondo. Ricette che variano di zona in zona. A Bari, per esempio, la pasta dalla forma concava e la superficie ruvida viene condita con cime di rapa, broccoli o ragù rosso, mentre nel Salento si usa accompagnarla con sugo di pomodoro e ricotta di pecora.