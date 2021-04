Max cucina l’Italia – Cacio e pepe

Lo chef Max Mariola prepara una ricetta tipica della tradizione romana: gli spaghetti cacio e pepe. Il segreto per far sì che la pasta sia cremosa è nel video: guardalo e scopri il trucchetto per rendere il piatto perfetto Condividi:

Insieme a Carbonara e Amatriciana è il vero e proprio simbolo della cucina romana, in Italia e nel mondo. La Cacio e pepe, come ci insegna lo chef Max Mariola, è un piatto molto semplice e veloce da preparare, ma ricco del suo gusto inconfondibile. L’intenso sapore è dato dall’incontro tra gli aromi e del pepe nero e la salatura tipica del pecorino romano. Scopriamo insieme quali sono i passaggi fondamentali della ricetta per una Cacio e pepe a regola d’arte.

Gli ingredienti del piatto Spaghetti

Pecorino romano

Pepe nero

Il procedimento per preparare gli spaghetti cacio e pepe approfondimento Carbonara Day, 7 trucchi per un piatto di pasta perfetto Per cucinare la nostra Cacio e pepe, mettiamo innanzitutto a cuocere la pasta, immergendola in acqua già portata ad ebollizione. Contemporaneamente, in una terrina, versare con un cucchiaio il pecorino, aggiungere circa un mestolo di acqua di cottura e un goccio di olio EVO. Mescolare il tutto con una frusta per far amalgamare gli ingredienti. Lo scopo è quello di ottenere una sorta di crema al pecorino alla quale andremo ad aggiungere in seguito il pepe nero in granuli e anche un cucchiaio di Parmigiano.