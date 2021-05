Le 3 migliori ricette con zucchine facili e veloci da provare

Con la pasta o come contorno per piatti di pesce e carne, le zucchine sono l'ingrediente perfetto per piatti green, sfiziosi e nutrienti. Qui tre proposte sbrigative per mettere insieme gusto, benessere e tradizione mediterranea

Leggere e nutrienti, le zucchine rappresentano un ingrediente sano che non può mancare nella cucina di chi è attento ad un'alimentazione equilibrata. Prodotto della terra tra i più apprezzati nella tradizione mediterranea, non è difficile trovarne sia in estate, stagione in cui è naturalmente disponibile, che in inverno. Dal punto di vista nutrizionale, una dieta variegata in cui sono presenti le zucchine fornisce un giusto apporto di potassio, di vitamine E, C e di acido folico . Sono diuretiche e particolarmente indicate nelle diete ipocaloriche.

Semplici e gustose, le zucchine sono anche molto veloci da preparare. Si possono consumare crude (nelle insalate, ad esempio) ma la maggior parte delle ricette prevede la cottura. Nelle zuppe, nella pasta, fritte o grigliate, gli utilizzi delle zucchine in cucina sono tantissimi. Qui indichiamo alcuni modi tra i più veloci per preparare un contorno squisito e facile da preparare.

Zucchine grigliate

approfondimento

Max cucina l’Italia – Zucchine alla scapece

Le zucchine grigliate sono un contorno leggero ideale per accompagnare un piatto di pesce o di carne. Le zucchine - meglio se di forma oblunga - vanno tagliate per il lato lungo a fette non troppo sottili (meno di mezzo centimetro) e poi lasciate sulla piastra calda per 3-4 minuti rigirandole una volta sola. Successivamente le zucchine vanno marinate con olio extra vergine di oliva, aceto di vino bianco, sale, aglio e qualche fogliolina di menta. Il segreto è prepararle con anticipo e lasciarle insaporire nella marinatura.

Zucchine fritte croccanti

Contorno goloso ed irresistibile, le zucchine fritte in pastella sono perfette come antipasto, da sole o come aggiunta sfiziosa nella frittura all'italiana. Il taglio alla julienne, a fiammifero, è ideale per la frittura perché le zucchine risulteranno sottili e croccanti. Dopo il taglio, mentre le zucchine sono ancora umide, rigirarle in una ciotola con della farina e poi immergerle nell'olio bollente per un minuto circa. Attenzione a scegliere una padella capiente e dai bordi alti rigirandole appena. Scolare su carta assorbente, salare e servire calde.



Zucchine ripiene al formaggio veloci