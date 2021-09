Le 3 migliori ricette con la quinoa facili e sfiziose da provare

La quinoa è un vegetale (non un cereale!) appartenente alla famiglia degli spinaci e delle barbabietole. Molto amato da chi segue diete vegetariane o celiache (è senza glutine), questo seme è ricco di proprietà benefiche per l’organismo e per i suoi tessuti. La quinoa è infatti un’importante fonte di proteine , carboidrati e fibre che aiutano a mantenere la buona salute del cuore e la regolarità intestinale. Ha proprietà antiossidanti e antinfiammatorie (contrasta le malattie legate all’invecchiamento cellulare) e un basso indice glicemico , l’ideale per i pazienti che necessitano di tenere sotto controllo i loro livelli di iperglicemia e diabete. Con il suo elevato potere saziante, che si scontra con le poche calorie che contiene, la quinoa è tra gli ingredienti più versatili in cucina, che si presta ad essere declinata in infinite preparazioni. Ecco 3 ricette facili, sfiziose e sane da provare a base di quinoa, scegliendone la varietà che più si preferisce. Esiste infatti la quinoa bianca, dal sapore neutro e delicato e ideale per la realizzazione di dolci, la quinoa rossa e la quinoa nera che invece hanno un sapore più intenso e deciso.

Quella delle zucchine con quinoa è una ricetta molto semplice e veloce , che impiegherà solo una decina di minuti del vostro tempo per la realizzazione e circa mezz’ora per la fase di cottura. Un classico estivo ideale anche per chi segue diete vegetariane. Ecco come si preparano: dopo aver lavato e pulito le zucchine (meglio se di varietà tonda), tagliarne via la calotta superiore e svuotarle all’interno eliminandone la semenza. Farle cuocere in forno a microonde per una decina di minuti a 800w. Per preparare la farcia di quinoa , pulire le carote, la cipolla e la calotta delle zucchine, avendo cura di affettarle a pezzi piccoli. Poi trasferire il tutto in padella con un cucchiaio di olio EVO e sale. Cuocere per 15 minuti a fuoco medio, interrompendo la cottura quando le verdure sono ancora croccanti. In una terrina, lavare la quinoa e farla bollire in acqua calda e salata per 15-20 minuti. Quando mancheranno un paio di minuti al termine, aggiungere all’acqua una bustina di zafferano e continuare a mescolare per bene. Scolare la quinoa e, insieme al mix di verdure cotte, farcire la base delle zucchine. Mescolare bene prima di servire per ricreare una perfetta armonia di sapori.

Insalata di quinoa e gamberetti

L’insalata di quinoa e gamberetti è un secondo piatto, ma anche piatto unico, leggero e incredibilmente facile da preparare, in cui il sapore dolce tipico del crostaceo, ben si amalgama a quello della quinoa. Come si prepara? Iniziare la realizzazione dell’insalata di quinoa e gamberetti, con la pulizia del vegetale, lasciandolo in ammollo in acqua per circa 10 minuti. Nel frattempo, tagliare dei pomodorini, poi cuocerli in padella insieme a uno spicchio d’aglio e dell’olio Extra-Vergine di Oliva. Proseguire pulendo i gamberi del loro intestino e incorporandoli ai pomodori in cottura. Contemporaneamente, lessare la quinoa in abbondante acqua salata per circa 15 minuti e su un tagliere, tritare finemente il prezzemolo fresco che andrà aggiunto, a fuoco spento, al mix di gamberi e pomodorini. Allo stesso modo, una volta scolata la quinoa, aggiungerla al sugo realizzato in padella. Servire la quinoa con gamberetti ancora calda o tiepida e, a seconda del proprio gusto, aggiungere una grattata di scorza di limone per un tocco di freschezza in più piatto.

Polpette di quinoa

Le polpette di quinoa sono un’interessante alternativa vegetariana alle classiche polpette realizzate da nonne e mamme di tutta Italia con i migliori mix di carne. I passaggi per la loro realizzazione: per prima cosa, sciacquare attentamente la quinoa sotto acqua corrente, poi lessarla in abbondante acqua salata per una 15ina di minuti. Lavare e sbucciare una carota e una patata, poi grattugiarle in formato julienne insieme a del formaggio. Riporre il tutto i una ciotola che servirà dopo aver scolato la quinoa. Alle verdure e formaggio grattugiato, aggiungere un uovo, sale, pepe e basilico q.b.. Incorporare infine anche la quinoa ed impastare il tutto con energia per ricreare il classico composto delle polpette. Ricavarne ora le palline e passarle successivamente nel pangrattato. Posizionarle su una teglia rivestita con carta da forno a debita distanza l’una dall’altra, per non farle attaccare tra loro in fase di cottura, cospargere con un filo d'olio e infornare a 180 gradi per 20 minuti. Servire calde. Le polpette di quinoa si possono realizzare anche fritte.