Marmellata di kiwi fatta in casa, la ricetta facile e gustosa

Ricetta e preparazione della marmellata di kiwi per 2/3 vasetti



1 kg di kiwi

350 gr di zucchero

1 mela

1 limone (solo succo)



Per prima cosa, pelare i kiwi facendo attenzione a rimuovere la parte centrale, bianca, all'interno; quest'ultimo passaggio non è fondamentale dal punto di vista del sapore ma la componente fibrosa del cuore del kiwi potrebbe risultare visibile nella marmellata che avrà il suo colore omogeneo verde intenso. Ridurre i kiwi a pezzettoni; sbucciare e tagliare anche la mela e ridurla a pezzi grossolani. Mettere la frutta a pezzi con lo zucchero e il succo del limone in una pentola capiente a fiamma dolce e mescolare per un certo periodo di tempo finché il tutto non avrà assunto una consistenza morbida. A questo punto, il risultato sarà sminuzzato ulteriormente nel frullatore e rimesso sul fuoco finché, alla prova della spatola, non sembrerà gelatinosa, dunque, non troppo liquida. Raggiunta sulla fiamma la giusta densità, versare la marmellata nei barattoli di vetro, sterilizzati e chiusi ermeticamente col coperchio. Una volta sigillati e capovolti, raffredderanno naturalmente sul piano della cucina, solo successivamente saranno pronti per la conservazione in un luogo fresco e asciutto. Tutti gli ingredienti per le varianti (rum, spezie, altri frutti), potranno essere aggiunti in fase di cottura. I liquori e le spezie, amalgamati col resto, doneranno alla marmellata un profumo intenso che sentirete sul palato ad ogni assaggio.