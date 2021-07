Insalata di cetrioli, 4 idee per un contorno fresco e leggero

Rinfrescanti e dissetanti, i cetrioli sono un ortaggio ricco di acqua, sali minerali e vitamine, perfetto per affrontare il caldo dell’estate e da declinare in piatti leggeri ma super nutrienti. Scopri come preparare 4 gustose insalate dove i cetrioli sono assoluti protagonisti accanto ad altre gustose verdure di stagione

Coltivato tutto l’anno, ma di stagionalità estiva, il cetriolo è uno di quegli alimenti che non dovrebbe mai mancare in una dieta equilibrata , per le sue enormi proprietà benefiche sull’organismo, provenienti direttamente dalle vitamine nella sua polpa e buccia. Non si parla solamente di vantaggi dal punto di vista estetico - con una pelle più in salute - ma anche del suo potere rinfrescante, idratante, emolliente e depurativo, perfetto per facilitare la diuresi di scorie e tossine. Freschissimo e leggerissimo, il cetriolo controlla anche i valori di colesterolo e iperglicemia, grazie al suo consistente apporto di sali minerali, fibre e acido folico. Scopri come preparare 4 gustose insalate con cetrioli e altre verdure di stagione, in un tutt’uno molto saporito e sano.

Prova subito questo piatto completo e nutriente dove il fresco sapore dei cetrioli si incontra con la sapidità più decisa del tonno, in un connubio ideale per un pranzo o una cena super leggera e veloce. L’insalata di cetrioli e tonno è forse quella che, più di tutte, si presta ad essere declinata in infinite varianti , basta scegliere gli ingredienti che più ti piacciono: dall’insalata iceberg alla lattuga, filetti di sgombro al posto del tonno, olive verdi, nere o taggiasche e molto altro, da condire poi in una deliziosa insalata mista con olio, sale e aceto o altre salse preparate ad hoc.

Insalata di cetrioli e noci

approfondimento

Cetrioli: calorie, proprietà e benefici

L’insalata di cetrioli e noci è un piatto fresco da assaporare con il caldo tipico dell’estate. La preparazione: il primo passaggio per cucinare e portare in tavola questa buonissima ricetta, passa per la realizzazione della salsa di noci, dapprima pestando la frutta secca con succo di limone, poi aggiungendo mollica di pane e aglio. Unire il composto appena creato a cetrioli e cipolla tagliati a fettine sottili poi, dopo aver lasciato amalgamare e insaporire bene tutti gli ingredienti tra loro, servire l’insalata fredda sia come antipasto che come contorno.

Insalata di cetrioli e patate

Il punto a favore di questa insalata di cetrioli e patate non è solo il suo sapore fresco e delicato, ma anche la possibilità di prepararla molto tempo prima del servizio con un’alta conservabilità in frigorifero. Antipasto o contorno che ben si accompagna a piatti di carne così come di pesce, si può cucinare tutto l’anno, ma sarà ancora più buona durante l’estate, data la stagionalità degli ingredienti. La preparazione: dopo aver lavato le patate, lessarle in acqua salata e uno spicchio d’aglio per una mezz’ora circa. A cottura ultimata, sbucciarle con l’aiuto di un coltello e tagliarle a fettine. Affettare anche i cetrioli a crudo, mantenendone la buccia. Ora tagliare una cipolla (meglio se rossa) a fettine sottilissime, mentre in un mixer si andrà ad aggiungere olio EVO, acqua tiepida, succo di limone, miele, senape e uno spicchio d’aglio pelato e schiacciato. Continuare a frullare fino ad ottenere una purea da aggiustare con sale e pepe q.b. Per servire, disporre le fettine di cetrioli e patate su un piatto da portata, andandovi ad incorporare altre verdure a scelta come pomodorini secchi, anelli di cipolla e olive. Condire in superficie con la salsa preparata, formaggio e origano.