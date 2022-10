Castagne, tutti i modi di cuocerle, dal forno alla friggitrice ad aria

Dal microonde fino alla padella: il frutto tipico dell'autunno si può preparare in molti modi, tutti semplici e dall'ottima resa ascolta articolo Condividi

Uno dei frutti tipici dell'autunno è sicuramente la castagna. Non solo è divertentissimo andare personalmente a raccoglierle, ma è molto gustoso mangiarle da sole o inserirle all'interno di ricette. Ma in quanti modi è possibile cucinare le castagne? Scopriamolo.

Castagne bollite approfondimento Le migliori 3 ricette con le castagne da provare Far bollire le castagne è uno dei procedimenti più semplici per prepararle. Prima di tutto bisogna prendere le castagne e lavarle bene; poi mettetele in una pentola dai bordi alti e copritele di acqua fredda, tenendo conto che per un chilo di castagne ci vorranno 3 litri di acqua. Poi aggiungete un pizzico di sale e qualche foglia di alloro. C'è anche chi mette in acqua un cucchiaio di olio, che farà sbucciare poi più facilmente le castagne. Quando l'acqua arriva a bollore contate minimo 40 minuti prima di toglierle dal fuoco. Una volta scolate saranno pronte per essere sbucciate e mangiate.

Castagne in padella approfondimento Marmellata di castagne fatta in casa con il Bimby, la ricetta Per cuocere le castagne in padella, iniziate incidendole orizzontalmente con un coltello, cercando di non tagliarle in due parti. Disponete le castagne nella padella bucata una accanto all’altra, cercando di non farle sovrapporre, con l’incisione rivolta verso l’alto. Lasciatele cuocere per circa 30-40 minuti a fiamma moderata o bassa, per non farle bruciare. Girate le castagne solo verso la fine, quindi assaggiatene una per verificare siano cotte. Appena cotte avvolgete le castagne in un panno umido e lasciatele così una decina di minuti: in questo modo si sbucceranno più facilmente.

Castagne in forno Anche in questo caso, partite tagliando orizzontalmente le castagne, poi versatele in un'ampia ciotola e copritele d'acqua, per tenerle in ammollo per almeno 2 ore. Grazie a questo procedimento sarà più facile sbucciarle una volta cotte. Poi scolate le castagne e distribuitele uniformemente sulla leccarda rivestita con carta da forno. Cuocetele in forno preriscaldato in modalità statica a 180° per circa 25-30 minuti. Una volta pronte, sfornatele e ponetele in un cestino o in una ciotola coprendole con un panno asciutto.

Castagne in friggitrice ad aria Incidete le castagne, orizzontalmente o con una croce. Sistemate le castagne sul cestello, con la parte incisa e bombata verso l’alto. Ora azionate la friggitrice a 180° e cuocete per 15-20 minuti a seconda della dimensione delle castagne. Una volta pronte, avvolgetele in un panno da cucina asciutto e pulito.

Castagne al microonde Un metodo veloce per cucinare le castagne prevede l'utilizzo del microonde. Incidete ancora una volta le castagne orizzontalmente sulla parte bombata e mettetele in ammollo per 30 minuti. Mettetele sul microonde ancora bagnate e cucinatele con la funzione microonde a 750W di potenza per 5 minuti.

Castagne al sale in padella Questo metodo prevede l'utilizzo del sale grosso, che scaldato assumerà la funzione di brace e sembrerà davvero di cucinare le castagne sul fuoco. Incidete orizzontalmente le castagne e mettetele in ammollo per 20-30 minuti. Dopo averle asciugate, versate in una padella 3 cm di sale grosso e scaldatelo bene. Adagiate sopra le castagne con la parte bombata verso l’alto e cucinatele coperte con un coperchio per circa 25 minuti. Giratele a metà cottura e una volta pronte, mettetele in un canovaccio umido e servite ancora calde.