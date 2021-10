Castagne bollite con o senza buccia, tempi cottura e ricetta originale

Forse non tutti sanno che le castagne, oltre ad essere molto gustose, hanno diversi benefici . Questi frutti possono essere utili come energizzante naturale, ad esempio dopo un’influenza. Sono utili per il sistema nervoso perché contengono fosforo , oltre che altri minerali e vitamine del gruppo B. Le castagne sono anche molto ricche di fibre e carboidrati complessi, per questo contribuiscono a tenere il senso di fame. Non solo: spesso le castagne vengono consigliate per prevenire o migliorare l’anemia perché contengono ferro. Infine sono benefiche per il cuore e il colesterolo e sono anche molto utili per combattere la stitichezza : grazie la grande presenza di fibre, infatti, le castagne sono molto utili per liberare l'intestino.

Castagne bollite con la buccia, la ricetta

approfondimento

I luoghi della castagna, i marroni e le caldarroste più buoni d'Italia

Le castagne bollite possono essere preparate come fine pasto per merenda, sicuramente apprezzata dai più piccoli. Le castagne, inoltre, sono dolci ma senza glutine, e questo le rende perfette per i celiaci. Le castagne possono essere bollite in modo da renderle più digeribili rispetto alle caldarroste. Ecco il procedimento per bollire le castagne insieme alla buccia. Procurarsi una quantità di frutti a piacere. Un chilo di castagne, ad esempio, va immerso in circa 3 litri di acqua. Prima di metterle in acqua, bisogna lavarle e incidere la buccia con un coltello affilato. Cuocerle poi a fuoco basso in acqua bollente e salata. Si possono aggiungere, se graditi, anche degli aromi come salvia o alloro. Per una versione più dolce, aggiungere nell'acqua un baccello di vaniglia o una stecca di cannella. Cuocerle per circa 40 minuti da quando le avete messe nell'acqua fredda, tempo sufficiente per lasciarle leggermente al dente e non troppo molli. Una volta cotte, le castagne vanno semplicemente sbucciate e mangiate.

Castagne bollite senza buccia, la ricetta

Il procedimento di cottura delle castagne bollite senza buccia è molto simile a quello necessario ai frutti con la buccia. Prima di metterle in acqua, però, bisogna spellarle: va tolta solo la buccia esterna, la pellicina interna si toglierà con molta facilità dopo la bollitura. Il tempo di cottura si riduce, circa 15-20 minuti per averle al dente.

Castagne bollite nella pentola a pressione

Per una cottura ancora più veloce, potete scegliere di preparare le castagne bollite nella pentola a pressione: una volta lavate, basta metterle nella pentola in abbondante acqua fredda, chiudere il coperchio e le valvole. Poi fare cuocere fino a che la pentola non emette il fischio, da quel momento bisogna calcolare altri 20 minuti. Infine spegnere la fiamma, far uscire il vapore e gustare le castagne ancora calde.