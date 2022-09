Paella di pesce, la ricetta originale del piatto spagnolo

Il 20 settembre è la giornata mondiale dele celebre piatto valenciano, da preparare con la paellera, la padella con i due manici. Vediamo passo dopo passo ingredienti e procedimento ascolta articolo Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Il 20 settembre si celebra la giornata mondiale della paella. La celebre pietanza di pesce spagnolo è considerato il quarto piatto più importante al mondo, con otto milioni di ricerche annuali su internet.

Paella di pesce, la giornata mondiale Il World Paella Day è organizzato dal comune di Valencia, in collaborazione con la Fondazione Turismo della città, la Federazione Empresarial de Hostelería de València, Wikipaella, la DO Arroz de València, il Concorso Internazionale delle Paellas di Sueca e Paella Today. Questo piatto nasce dalla combinazione di ingredienti tradizionali valenciani come anatra, pollo, verdure e coniglio. Il riso scelto è quello che viene raccolto unicamente nella zona dell’Albufera. Il nome “paella” deriva dallo strumento che si utilizza per prepararla, una padella con due maniglie laterali necessarie per sostenere un grande peso. La paella di carne inizia a diffondersi tra il XV e il XVI secolo tra i contadini, che avevano bisogno di un pasto nutriente e veloce da preparare. Ad oggi, però, esistono molte alternative alla paella di carne, come ad esempio quella ai frutti di mare, la catalana e la mista. La paella de marisco (quella ai frutti di mare) è probabilmente la più famosa. Ecco la ricetta originale.

Paella di pesce, ingredienti vedi anche Gazpacho, la ricetta originale della zuppa fredda tipica Andalusa Per preparare la paella di pesce dovete prima di tutto munirvi di una tradizionale “paellara”, la classica padella larga con due manici tipicamente usata per cuocere il piatto. Il riso, in questo modo, riesce a cuocersi in maniera uniforme senza mai essere mescolato. E proprio per quanto riguarda il riso, quello utilizzato per la paella è il riso bomba, una tipologia molto diffusa in Spagna, a chicco piccolo e leggermente bombato. Attenzione anche alla scelta del pesce: per preparare una paella a regola d'arte i molluschi e i crostacei devono essere freschissimi. Vediamo quali ingredienti utilizzare per quattro persone: 350 gr di riso tondo di Valencia

500 gr di calamari

500 gr di vongole

1 kg di cozze

500 gr di gamberoni



6 scampi

1 l di brodo di pesce e frutti di mare

1 cipolla bianca

2 spicchi di aglio

200 gr di passata di pomodoro

1 peperone rosso

1 peperone verde del tipo stretto e lungo

Mezza tazza di Piselli congelati

2 foglie di alloro

200 g di seppie o calamari tagliati ad anelli

50 ml di vino bianco

2 bustine di zafferano



Q.b. di sale

Q.b. di paprika dolce affumicata

Q.b. di olio evo