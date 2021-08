Patate novelle al forno con buccia e croccanti, la ricetta

Sono uno dei contorni più amati dai grandi così come dai piccini. Ecco la ricetta facile e veloce per preparare le patate novelle al forno con buccia e croccanti. Pochi semplici ingredienti per una vera e propria esplosione di gusto

Alla ricerca di un contorno sfizioso e nutriente per arricchire il tuo pranzo o la tua cena? Le patate novelle al forno con buccia e croccanti sono una delle ricette passepartout della cucina italiana. Semplici e veloci da preparare, si cucinano in pochissimi minuti e sono tanto amate dai grandi così come dai più piccoli. Ideali da abbinare ai più svariati secondi piatti di carne e di pesce, le patate novelle al forno sono ottime da consumare anche da sole come spuntino di verdure.

Come preparare le patate novelle al forno con buccia e croccanti

approfondimento

Gateau di patate, la ricetta classica del piatto unico tipico italiano

Per preparare delle gustosissime patate novelle al forno con buccia e croccanti, che facciano gola ai grandi così come ai più piccini, è necessario partire innanzitutto dalla corretta pulizia dei tuberi. Lavare bene le patate avendo cura di eliminare tutte le possibili tracce di terriccio che si fermano sulla buccia, strofinandole con l’aiuto di una spazzola da cucina. Poi asciugarle e disporle su di una teglia. Ungerle con un filo di olio EVO a crudo, per dare sapore e fare che non restino troppo “asciutte” e secche in fase di cottura. Completare il condimento con un pizzico di sale e pepe q.b., oltre che un rametto di rosmarino e uno spicchio d’aglio non spellato. Infornare le patate novelle a 180 gradi per una 60ina di minuti. Servire con buccia e ancora calde, insieme ad un saporito secondo piatto di carne o pesce.