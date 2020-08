6 ricette che attivano e accelerano l’abbronzatura

7/21

Lessare 400 g di polpo in acqua salata per circa 25 minuti, quindi scolarlo, lasciarlo intiepidire e tagliarlo a pezzetti. Pelare e tagliare a rondelle 400 g di carote, condire con 40 ml di olio evo, un pizzico di sale, un pizzico di pepe e cuocere in forno a 180° per circa 20 min. Per il pesto: in una terrina unire la menta, l’olio, 20 g di noci, il sale e il pepe e frullare. In una terrina più ampia unire il polpo, le carote, condire con il pesto di menta e mescolare e servire (foto: Pixabay)