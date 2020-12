Oroscopo del giorno, le previsioni del 10 dicembre segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 10 dicembre.

Ariete

Diversi pianeti vi guardano di buon’occhio. Come si esprimono i cantanti del vostro segno quando parlano d’amore? E come potete conquistare il segno dell’Ariete se ne siete innamorati? Il carattere tempestoso di questo primaverile e maschile segno di Fuoco, l’Ariete, fa sì che i cantanti e le loro canzoni si esprimano con ardimento e anche esteriorizzando spesso una certa violenza dei sentimenti e delle passioni. Come esempio glorioso di voce italiana non poteva mancare la grande Mina. Giove vi stimola a imporvi oggi con vigore e un pizzico di autoritarismo in ufficio: fate attenzione.



Toro

Urano congiunto nel vostro segno rende la giornata molto positiva. In che modo si esprimono le voci canore del vostro segno quando parlano d’amore? È il segno della voce per eccellenza, tanti le cantanti taurine: Giorgia, Ella Fitzgerald, Adele. Attenti alle spese pazze che la bagarre dei regali natalizi induce. Venere non vi fa oggi parsimoniosi come di solito siete, specie se siete nati dal 4 al 10 di maggio.



Gemelli



Il vostro nume tutelare, Mercurio nel Sagittario, vi trova un po’ catatonici, ma niente di preoccupante, specie se siete nati nella terza decade. Con quale modalità si esprimono i cantanti appartenenti al vostro segno quando parlano d’amore? Il bravissimo Francesco Renga ben rappresenta lo spirito più “dark” gemellino, Kylie Minogue è l’anima spumeggiante. Nettuno è negativo, specie se appartenete alla seconda decade, ma voi siete in perfetto vigore sportivo per provarvi nei vostri allenamenti con la consueta assiduità.



Cancro

Venere nel segno vostro alleato dello Scorpione, vi favorisce su tutti i fronti. In che modo esternano le loro caratteristiche i cantanti del vostro segno quando parlano d’amore? Evidente il tema dei ricordi caro al segno, nel compianto George Michael, Milva, nella giovanissima Ariana Grande. Con Urano al vostro fianco, corsa, jogging, passeggiate rigeneranti, permettono al fisico una vera e propria rinascita. Chi di voi faccia sport acquatici sarà di gran lungo più favorito di tutti gli altri.



Leone

Quadro di placido relax in cui vi potete godere i vostri hobby preferiti in santa pace soprattutto negli eventuali momenti di tempo libero e specie se siete felicemente in vacanza e in pensione. I cantanti del segno seguono la scia di un fuoco accentratore e raggruppano interpreti prestigiosi, esibizionisti sino all’eccesso, investiti da un carisma spesso debordante. Pensiamo a Madonna, alla compianta Whitney Houston, a Daniele Silvestri. Marte, signore dello sport, è nel segno dell’Ariete, e voi non vi fermate nel praticare i vostri sport preferiti allo scopo di divertirvi, allenarvi o conservare una eccellente forma fisica.



Vergine

La seducente Venere in Scorpione benefica per il vostro segno allieta la vita familiare regalandovi quell’armonia cui di solito tendete. Guardiamo astrologicamente in che modo si esprimono i cantanti del vostro segno quando cantano d’amore. E capiamo come potete “rapire” il cuore a una donna o un uomo della Vergine, se ne siete innamorati. Si ascolti Carmen Consoli, Ornella Vanoni, Loredana Bertè, Mia Martini, Ivano Fossati. Le spese natalizie vi occupano tempo e vi svuotano il portafoglio? Sappiate muovervi con la vostra classica parsimonia.



Bilancia

Il Sole vi regala una giornata radiosa sotto molti punti di vista, ma in special modo in campo familiare e amicale e se festeggiate il vostro compleanno nella prima decade. Tanti gli artisti che hanno cantato e scritto l’amore, c’è davvero l’imbarazzo della scelta! Scopriamo il talento di Neffa, di Caparezza, di Alice Visconti. Il Sole in splendida posizione, in special modo se siete nati dal 3 al 9 di ottobre, vi fa organizzare mentalmente il lavoro che vi spetta nei prossimi giorni aiutandovi a faticare di meno.



Scorpione

Saturno nel segno amico del Capricorno si assume oggi il compito di mettere ordine nella vostra vita familiare. Vediamo in che maniera si manifesta l’estro artistico-canoro negli Scorpioni quando parlano d’amore. Per conquistare un segno così passionale ci vogliono grande strategia e una mente agile e brillante. Si ascolti attentamente, Francesco Sarcina o Raphael Gualazzi. Continuate il vostro shopping allegro per le strade della città.



Sagittario

Nuovo giorno rallegrato da vari pianeti costantemente al vostro fianco. In che modo parlano d’amore i cantanti del Sagittario? Espansività, purezza di spirito, candore. Da Maria Callas a Tina Turner, da Frank Sinatra ad Elisa. Da Sinead O’ Connor alla immortale Edith Piaf. Attenzione a non allargarvi oggi troppo nello shopping natalizio! Pur con Giove in moderato aspetto positivo nel buon vicino Capricorno, ricordate che non tutto vi è concesso!



Capricorno

Vi riesce a piacere in questo 2020 l’atmosfera del Natale, malgrado tutto. Come interpretano i cantanti del vostro segno il sentimento d’amore? Basti ricordare la mitica Dalida e il giovanissimo Marco Mengoni. L’indimenticabile e romantico Domenico Modugno apparteneva anche lui al Capricorno. Una bella posizione della Luna nel Toro, segno parsimonioso vi dona l’abilità di acquistare tanti doni senza spendere troppo, specie se siete nati nella terza decade. Giove nel vostro segno vi dona le risorse per non farvi mancare nulla.

Acquario

Giove e Mercurio, il primo nel buon vicino Capricorno, il secondo nel segno amico del Sagittario, vi donano una giornata speciale da assaporare fino in fondo. Come interpretano i brani d’amore i cantanti del vostro segno? Particolarmente ispirato e malinconico il frontman della band dei Negramaro, l’Aquario Giuliano Sangiorgi, l’immortale Fabrizio de Andrè, la voce rara e inimitabile di Malika Ayane. Sentite l’esigenza dello shopping free e selvaggio natalizio? Venere dissonante dal segno dello Scorpione, vi invita oggi alla prudenza nelle spese.