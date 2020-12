Il caso Bontempelli: un voto in Aula di 70 anni fa ci racconta come non siamo cambiati

La norma e il colpo di coda parlamentare

Bontempelli cade dunque per questo inciso. Non conta che poco dopo la pubblicazione di quell'antologia si sia allontanato dal fascismo; non conta che lo abbia fatto anche con un discorso pubblico considerato dai gerarchi assai critico; e non conta neppure che nel 1938 abbia rifiutato di subentrare nella cattedra di un ebreo discriminato. Il 2 febbraio 1950 il Senato lo estromette dall'Aula, con un atteggiamento di radicale intransigenza che contrasta molto con il trattamento riservato in quegli stessi anni a molti persecutori antisemiti.

Gli applausi agli insulti

Quella vicenda è ora finita al centro di un breve libro a firma di Paolo Aquilanti e intitolato "Il caso Bontempelli" (pp. 186, euro 12). Sellerio, che lo pubblica, lo presenta come "una storia italiana", e in effetti l'interesse del libro nasce soprattutto dall'esemplarità di una vicenda che sconfina dal perimetro di una semplice ingiustizia o di una violenta querelle politica.

Nel libro, Aquilanti ricorda la strumentalità delle accuse, la perfidia di certi discorsi, l'ilarità scatenata dai mottetti e gli applausi nati dagli insulti pronunciati da colleghi in Aula. Rievoca così, ad esempio, il discorso di un senatore che a Palazzo Madama si dice convinto come ci sia "stato un momento in cui i partiti sceglievano tutte le cicche che trovavano per le strade e fra le tante cicche c'è stata anche quella". O riporta come un altro senatore storpi più volte il nome, chiamando Bontempelli Beltramelli, per aggiungere un tratto d'irrisione al suo discorso.

Ecco: la forza di questo saggio sta qui, nel far riaffiorare una violenza verbale venata da un moralismo incredibilmente contemporaneo. "Il caso Bontempelli" non è un'anticipazione di ciò che accadrà nell'Italia del dopoguerra. È una finestra che ci racconta ciò che siamo sempre stati, sfatando il mito retrotopico dei bei tempi andati.