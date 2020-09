Santo o impostore? Savonarola (e il suo mito) nell’Italia del Quattrocento

Un profeta e un martire coraggioso, mandato al rogo perché inviso ai potenti; e, al contempo, un astuto manipolatore, rimasto schiacciato dalle sue deliranti macchinazioni. Girolamo Savonarola è riuscito a condensare su di sé un’immagine e il suo opposto. Non è stato l’unico, d’accordo, ma nel corso del Quattrocento europeo la sua vicenda è una delle più affascinanti, e non solo per l’incredibile vena oratoria in grado di soggiogare buona parte di una comunità (Firenze) e di suscitare la curiosità o l’allarme delle teste coronate d’Europa; ma pure per le infinite conseguenze politiche, teologiche e sociali che quella vita e quella predicazione hanno scatenato. La sua vicenda biografica è ora al centro di un saggio intitolato semplicemente Savonarola e a firma di Marco Pellegrini (Salerno editrice, pag. 368, euro 25).

Una biografia totale

La bibliografia sul Frate è sterminata. Il saggio di Pellegrini ha però la capacità di segnalarsi da questa infinita messe di libri per almeno due ragioni. Partiamo dalla prima: è una biografia totale, in grado di raccontare la vita di Savonarola dall’inizio alla fine. Sembra una caratteristica scontata, in realtà non lo è affatto. Nel racconto di Pellegrini trova spazio l’infatuazione giovanile per una ragazza di nobile famiglia così come il controverso rapporto con Lorenzo il Magnifico; la vocazione e gli esordi (a dire il vero piuttosto incerti) da predicatore e i tormenti della tortura; il serrato e - almeno teologicamente - contraddittorio conflitto con Alessandro VI e gli incredibili e raccapriccianti dettagli del rogo in cui perse la vita; e via proseguendo, compreso l’incombente e inevitabile declino popolato da tentazioni, macchinazioni, profezie e incredibili ordalie.

Pellegrini ha la capacità di raccontare una grande biografia con la profondità tipica dello studioso, riuscendo a restituirne la complessità anche in rapporto al contesto. E nel farlo, se diffida dalle semplificazioni, non cade mai nella tentazione di dare qualcosa per scontato.