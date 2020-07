Cercas: "Il romanzo è una partitura. I gialli? Facili da leggere ma difficili da capire"

I CONSIGLI DI LETTURA Proseguono sul nostro account Instagram le chiacchierate sui libri. Lo scrittore spagnolo torna in libreria con "Terra alta" (Guanda), un romanzo decisamente diverso dai suoi precedenti con protagonista un poliziotto

"Correvo il pericolo di ripetermi, un pericolo terribile per uno scrittore: il rischio, infatti, è che sarei potuto diventare un imitatore di me stesso". Così lo scrittore spagnolo Javier Cercas racconta sull'account Instagram di Sky Tg24 la nascita di "Terra Alta", il suo nuovo romanzo arrivato da qualche giorno in libreria per Guanda. Un giallo decisamente diverso dagli spartiti finora solcati dall'autore dei "Soldati di Salamina" e di "Anatomia di un istante".

Il potere concreto della letteratura Il protagonista è Melchor Marín: Cercas lo presenta all'inizio come un poliziotto alle prese con un brutale doppio omicidio; il suo racconto ci svela però presto un agente decisamente diverso dal solito stereotipo con pistola e distintivo. Figlio di una prostituta, ex collaboratore di una banda criminale, un passato (ignorato ai più) nelle patrie galere. Ed è proprio in quelle galere che, grazie ai libri, la vita di Melchor a un certo punto si riscatta totalmente. "La letteratura non cambia il mondo, cambia la nostra percezione del mondo", dice Cercas, aggiungendo come "un romanzo è una partitura, e spetta al lettore interpretarlo".