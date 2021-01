Eroe, amante, rinnegato: Enea raccontato dal suo mito

C’è il guerriero troiano, tutto sommato minore, che difende il regno di Priamo dall’assedio degli achei e c’è il padre di Romolo e Remo. C’è il devoto marito della principessa italica Lavinia, c'è l'amante di Didone e c’è il compagno di una donna dell’Arcadia, nel cuore della Grecia. E, ancora, c’è il protetto degli dèi a cui è affidato il compito di portare in salvo le divinità tutelari di Troia e il rinnegato pronto a vendere i suoi compagni agli Achei per odio nei confronti di Priamo.

Per almeno tre millenni Enea è stato tutto questo, ma, come ogni mito è stato anche molto altro. Ha attraverso civiltà, epoche e imperi, rimanendo costantemente fluido, senza mai cristallizzarsi in uno stereotipo definito. Raccontarne la biografia significa dunque innanzitutto procedere non per scarto, come spesso si fa con i ritratti dei personaggi storici, ma per accumulo. Ed è quello che fa Mario Lentano in un saggio da poco pubblicato per i tipi di Salerno e intitolato “Enea. L’ultimo dei Troiani, il primo dei Romani” (pp. 232, euro 19).