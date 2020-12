Non solo classici: qualche buon romanzo da regalare a Natale

IL LIBRO DELLA SETTIMANA - SPECIALE NATALE Dalle opere di grandi scrittori del Novecento europeo alle nuove voci della letteratura contemporanea, una scelta di titoli da mettere sotto l'albero per tutti i gusti (e per tutte le tasche)

Gialli e romanzi di formazione, riscoperte e storie ambientate nella provincia italiana. E ancora grandi autori del Novecento e nuove voci della narrativa contemporanea mondiale. In vista del Natale, abbiamo provato a fare un po' d'ordine in libreria, segnalando qualche titolo che vale la pena regalare (e leggere). Ecco una lista.

È un romanzo corale composto dalle vicende di dodici protagoniste, grazie al quale Bernardine Evaristo è stata la prima donna di colore a vincere il Man Booker Prize. Non sappiamo se il "News Statesman" ha ragione quando scrive che è questa la scrittrice da leggere per capire la Gran Bretagna contemporanea. Una cosa è certa, però: il primo merito di questo libro sta soprattutto nella capacità che Evaristo ha nelll'intrecciare il racconto di più generazioni di donne, senza mai scivolare nella retorica melò e sentimentale.

Amore e guerra: gli ingredienti sono questi ed, è vero, sono assai collaudati. Il pregio di questo libro sta in un altro aspetto: il tratto narrativo in grado di alternare malinconia e umorismo. La storia ha per protagonista Edvard, un diplomatico che conduce colloqui di pace tra due fazioni mediorientali. Ma Edvard potrebbe fare tutt'altro: quei negoziati, infatti, sono solo uno schermo sottile attraverso cui afforntare il tema delle relazioni umani attraverso una scrittura misurata e sorvegliatissima.

I Maigret di Georges Simenon

Tra i regali di Natale non possono mancare classici e grandi autori, purché siano ad alto tasso di godibilità. Se si vuole andare sul sicuro, facile puntare su Georges Simenon. Adelphi, che ha il merito storico di aver contribuito alla sua riscoperta, ha pubblicato tutti i "Maigret". Da qualche tempo è arrivata in libreria una nuova edizione, perlatro mai così natalizia (rossa con scritta nera), e che come le precedenti ha il vantaggio di raccogliere in un solo volume cinque opere.

In tutto, le raccolte sono quindici: potete iniziare da dove volete. Dal dodici, ad esempio, che si apre con quest'incipit, tratto da "Maigret e i vecchi signori": "Era un maggio eccezionale, come ne capitano due o tre nella vita, di quelli che hanno la luminosità, il sapore, il profumo dei ricordi d’infanzia. Maigret lo definiva un maggio 'da cantico', perché gli ricordava la Prima comunione e insieme la primavera del suo primo anno a Parigi, quando tutto per lui era nuovo e meraviglioso".