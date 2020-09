5/15

Il destino del grattacielo è legato all'Italia. Si ritiene, infatti, che il termine skyscraper, letteralmente grattacielo in inglese, prima di essere usato per indicare degli edifici molto alti fosse in realtà già in uso per indicare una vela triangolare (fine ‘700), un cappello alto (inizio ‘800) e un uomo molto alto (metà ‘800) (foto: Pixabay)