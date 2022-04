Covid, viaggiare in Portogallo: cosa sapere dal tampone al Green pass

Paesaggi incantevoli, città d’arte, spiagge bagnate dall’Oceano, il Portogallo è questo e tanto altro. Non sorprende che sia una delle mete più apprezzate sia in estate che in inverno. Quali sono le restrizioni in vigore sul territorio e quali documenti è necessario portare con sé? A queste e ad altre domande sul tema cerchiamo di rispondere nella rubrica Viaggi sicuri ascolta articolo Condividi

Prima di organizzare una vacanza in Portogallo, che sia una splendida città come Lisbona o un viaggio on the road lungo le coste del sud, è sempre opportuno consultare la pagina di riferimento sul sito della Farnesina Viaggiare sicuri, per essere aggiornati sulle normative anti-covid in vigore e sulla situazione epidemiologica del Paese.

Lisbona, Convento do Carmo

Quali documenti portare con sé Per poter entrare in Portogallo è necessario presentare uno dei seguenti documenti: Il certificato UE che attesti il completamento del ciclo vaccinale da più di 14 giorni (sono sufficienti due dosi); Il certificato UE che attesti la guarigione; L’esito negativo di un test molecolare eseguito non oltre 72 ore dalla partenza o di un test antigenico, da effettuare non più di 24 ore prima della partenza. Come per l’ingresso in Italia, anche per il Portogallo è necessario compilare il modulo di localizzazione digitale (PLF), scaricabile sul sito del governo portoghese.

Torre de Belém

Arcipelago di Madeira Chi desidera raggiungere una delle bellissime isole vulcaniche dell’arcipelago di Madeira, bagnate dall’Oceano Atlantico, non ha restrizioni all’ingresso, né via mare né via terra. È consigliabile, in ogni caso, registrarsi sul sito madeirasafe.com e consultare il portale visitmadeira.pt per conoscere le normative locali vigenti in materia di prevenzione e contenimento del covid-19.

Isole Azzorre Se la meta scelta è una delle nove isole delle Azzorre, le regole sono differenti. Per l’ingresso sul territorio, è necessario presentare l’esito negativo di un test molecolare – anche in questo caso da effettuare non oltre 72 ore dalla partenza – o di un test antigenico rapido – valido non oltre 48 ore dall’imbarco. I passeggeri possono effettuare gratuitamente un test all’arrivo e attendere l’esito, restando in isolamento precauzionale (tendenzialmente tra le 12 e le 24 ore). Anche per le Azzorre è necessario compilare un questionario, disponibile sul sito del governo.