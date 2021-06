Covid e viaggi sicuri in Italia: 5 consigli per chi sceglie la nave

La nave è in molti casi l’unico mezzo di trasporto per poter raggiungere determinate località. La pandemia ha imposto regole e restrizioni da seguire. È possibile prenotare un posto in cabina? Cosa è necessario avere con sé? Le mete sono tutte accessibili? A questa e ad altre domande sul tema cerchiamo di rispondere nella rubrica Viaggi Sicuri.

Se fino a un paio di anni fa a guidare le scelte dei turisti era la meta o il tipo di viaggio, con lo scoppio della pandemia, i fattori che oggi si prendono in considerazione sono altri: posso raggiungere quella destinazione? Quali sono le regole attualmente in vigore? Qual è il mezzo più sicuro con cui viaggiare? In molti casi, infatti, è proprio quest’ultima domanda a condizionare le decisioni dei viaggiatori. C’è chi preferisce spostarsi in auto, nel rispetto del distanziamento sociale, e chi non vuole rinunciare a visitare posti raggiungibili solo via mare o in aereo, ma non sa a quali norme va incontro. Vediamo quali sono le regole da rispettare e i consigli da seguire ad esempio per chi sceglie di viaggiare in nave.

1. Consultare le linee guida del MIT

A far luce su ciò che si può e non si può fare sono le linee guida del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. “Negli ambiti portuali è richiesta particolare attenzione al fine di evitare una concentrazione di persone in quei luoghi soggetti a diffusa frequentazione, come le stazioni marittime, i terminal crociere e le banchine di imbarco/sbarco di passeggeri”, è quanto si legge nel documento del Ministero.

In particolar modo è necessario:

Evitare contati stretti tra gli occupanti dell’unità da diporto

Mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro

Indossare correttamente su naso e bocca la mascherina

E se subentrano sintomi riconducibili al Covid? “È responsabilità di tutti gli utenti segnalare con tempestività – si legge nelle linee guida ministeriali – l’emergere di particolari sintomatologie quali febbre, sintomi di infezione respiratoria, tosse ed ogni altro evento riconducibile ad una possibile presenza del virus, al fine di assicurare il pronto isolamento del soggetto a rischio secondo le procedure individuate dal Ministero della salute, avvertendo le autorità sanitarie competenti ed i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione in cui si verifica l’evento e dal Ministero della salute”.