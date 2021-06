7/10 ©Getty

Meta ambita sia in estate che in inverno, la Svizzera offre numerosi spunti interessanti per una vacanza on the road: chi ama la natura resterà incantato per i suoi panorami, chi, invece, desidera scoprire luoghi differenti non può non ammirare il magico centro storico di Berna, i villaggi tradizionali o la moderna Zurigo.