Vacanze, bambini e libri. 10 proposte per bimbi da 5 a 13 anni

Libri per bambini di 5 anni Barboncini e patatine di Pija Lindenbaum Editore: Terre di Mezzo Tre cani felici: Lana, Fiocco e Gatta vivono sulla loro isola dove le patate che amano tanto crescono in abbondanza, e hanno anche una piscina. Ma un giorno l'acqua finisce…

Libri per bambini di 7 anni approfondimento Giochi con me? Leggi qui tutte le puntate precedenti Il meraviglioso Mago di Oz di Lyman Frank Baum di Geronimo Stilton Editore: Piemme Un forte ciclone fa volare in aria la piccola Dorothy e il suo cagnolino. All'improvviso i due si ritrovano in un mondo fantastico, dove, insieme a nuovi meravigliosi amici, iniziano un lungo viaggio, alla ricerca del grande Mago di Oz.

Il fantastico viaggio nel mondo dei Pet. Un'avventura a fumetti di Roby Editore: Fabbri Roby vorrebbe festeggiare il compleanno di Polar, il suo Pet, insieme agli amici e al fidanzato, ma la perfida Lara ha altri piani! Vuole vendicarsi. E, per farlo, è disposta a tutto.

Libri per bambini di 8 anni Sputi letali. Leo e la mappa dei mostri di Kris Humphrey Editore: Piemme Provate voi a stanare verquali dalle fauci schiumanti, domare drusozanni dall'alito raccapricciante o convincere sputosauri grondanti bava velenosa a lasciare in pace il villaggio! Munito di mappa dei mostri, fionda e pietre magiche, il giovane Leo Wilder ce la dovrà mettere tutta per mantenere il mondo degli umani e quello dei mostri in equilibrio perfetto.

La casa sull'albero di 65 piani di Terry Denton, Andy Griffiths Editore: Salani La casa sull'albero di Andy e Terry ha raggiunto la bellezza di 65 piani! Già, perché nei 13 piani in più adesso c'è un salone di bellezza per animali, una stanza per i compleanni, una macchina per fare i cloni, un negozio di lecca-lecca, un piano invisibile, un allevamento di formiche…

Libri per bambini di 9 anni Alla conquista del parco. I pirati della porta accanto di Reggie Naus Editore: Gallucci Michael viene a sapere che i pirati vicini di casa vogliono riprendere il mare: oddio, no! Sarebbe la fine del divertimento. Bisogna escogitare un piano per farli restare...

Libri per bambini di 10 anni La paura del leone. Perché tutti gli animali si spaventano e perché alla natura va bene così di Chiara Morosinotto, Davide Morosinotto Editore: Rizzoli Piaccia o no, i cacciatori sono fondamentali per il mondo animale, dove tutto si basa sulla relazione tra il predatore e la sua preda, tra chi corre per nutrirsi e chi scappa per salvarsi la vita. E chi scappa per salvarsi vive un'emozione che anche noi umani conosciamo bene: la paura.

La Costituzione attraverso le donne e gli uomini che l'hanno fatta di Nicola Gratteri, Antonio Nicaso Editore: Mondadori La vita di Sandro Pertini spesa a combattere per la libertà, la pace, la giustizia. Le battaglie di Lina Merlin, Adele Bei, Teresa Noce per l'emancipazione femminile. La centralità data al lavoro da Giorgio La Pira. La regia di Giuseppe Dossetti per bilanciare l'eccezionale peso della Chiesa in un Paese laico. La parità dei diritti di tutti gli esseri umani rivendicata da Elettra Pollastrini... Mentre nel 1946 gli uomini e le donne della Costituente danno forma agli articoli che compongono la nostra Costituzione, nelle loro orecchie si avverte l'eco delle voci di straordinari pensatori del passato come Machiavelli e Cattaneo, e nelle loro mani si intravede un testimone che passa a personaggi più recenti, come Rita Levi-Montalcini, Franca Viola e Primo Levi, per arrivare fino a noi.

Libri per bambini di 11 anni Siamo cattive di Stefania Gatti Editore: Piemme La vita di Ophelia sembra uscire da una fiaba nera: sua mamma è appena morta e il padre si è risposato con una matrigna cattiva che le impedisce di andare a scuola per farla lavorare. Ophelia ama i libri e cerca di ribellarsi, ma quando litiga con uno degli amatissimi figli della matrigna viene spedita in un collegio oscuro.