Trekking in montagna, come allenarsi: i nostri consigli

Camminare è uno degli atti più naturali per l’essere umano. Quando però lo si deve fare per molte ore e magari in montagna, è importante allenarsi. Ecco alcuni consigli per prepararsi al meglio ad un trekking

Sembrerà strano, ma camminare necessita di allenamento . Passeggiare in città può non richiedere un grande sforzo, ma quando si vuole farlo in montagna lungo sentieri e salite, il corpo ha bisogno di esercizio fisico per farsi trovare preparato . Come ci alleniamo a nuotare, così dobbiamo farlo quando parliamo di trekking . E per farlo bene, due sono le parole d’ordine: gradualità e costanza .

Trekking in montagna: allenamento graduale e costante

Far trovare preparato il nostro fisico ad un trekking in montagna significa aver allenato la resistenza e l’elasticità dei muscoli, la capacità di sostenere la fatica e di evitare lesioni o contratture. Fare un’uscita in montagna ogni mese così come camminare per ore solamente due giorni a settimana non aiuta a raggiungere l’obiettivo. L’allenamento infatti deve essere graduale, costante e mirato. Ciò significa che bisogna innanzitutto definire il proprio livello di allenamento e sulla base di questo, costruire la tabella di marcia più corretta. È bene poi eseguire movimento ogni giorno, anziché concentrare tutta la fatica in poche ore e poi rimanere a riposo per il resto della settimana. L’allenamento da eseguire deve poi considerare l’attività che si andrà a compiere: ad esempio, in caso di trekking in montagna, è utile allenarsi portando sempre uno zaino, così da abituare le spalle a reggere un peso aggiuntivo per diverse ore durante le nostre escursioni.

La base di partenza può essere molto semplice: la tabella può prevedere camminate brevi in pianura della durata di 20 minuti, per poi aumentare ogni 7 giorni di 5 minuti la camminata. Con pazienza, si abituerà il corpo all’aumento dello sforzo e della fatica, allenando la respirazione, l’ossigenazione, l’elasticità e la forza dei muscoli. Esagerare infatti subito nella speranza di avere risultati immediati avrà come unica conseguenza quella di soffrire dolori per i giorni successivi alla sessione, con il rischio non solo di dover sospendere gli allenamenti, ma anche di incorrere in qualche strappo muscolare. Una volta che ci si ritrova ben allenati per la pianura, si possono affrontare dislivelli crescenti, prima su un semplice tapis roulant, poi direttamente su strada o sentieri.