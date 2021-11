Vinyasa, hatha e hashtanga yoga: differenze e come scegliere

Disciplina sempre più diffusa tra chi cerca maggiore flessibilità e resistenza e chi vuole semplicemente ritagliarsi un momento di rilassamento per sé, lo yoga è una pratica ricca di benefici . Utilizzata fin dai tempi più antichi nel lontano oriente, è ormai ampiamente conosciuta anche nel mondo occidentale. Lo yoga è un valido aiuto per tonificare il corpo e liberare energia , calmare la mente e sviluppare una maggiore consapevolezza. Rimedio ideale contro i disturbi del mondo contemporaneo, è un supporto importante contro stress, insonnia , dolori articolari e muscolari, emicranie e difficoltà digestive.

Vinyasa, hatha e ashtanga yoga: come scegliere il più adatto

Nel corso dei secoli, però, si sono sviluppati tanti stili di yoga differenti. Ogni tipologia è costituita da precetti e pratiche con differenze importanti, che aiutano a perseguire obiettivi diversi. Per scegliere quello più giusto, bisogna quindi definire che cosa vogliamo raggiungere attraverso la nostra pratica. Il nostro obiettivo potrebbe essere una maggiore rilassatezza e calma mentale, o al contrario una flessibilità più accentuata e la sensazione di grande energia fisica. Esistono infatti tipologie di yoga più dinamiche di altre, mentre altri si concentrano di più sulla respirazione e sui suoi effetti sul corpo. Ci sono poi tipologie di yoga più indicate in base all’età di chi decide di praticarlo e la presenza di malattie croniche può essere una discriminante da tenere in considerazione.

Gli stili di yoga possono essere quindi molto diversi tra loro, ma ci sono tre tipologie che sono più popolari e alla portata anche di chi si trova alle prime armi. Vediamole più nel dettaglio, cercando di capire le principali differenze.