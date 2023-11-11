Single Day in Cina, cos'è e perché si festeggia oggi

Ogni anno l’11 novembre si festeggia quello che in cinese è chiamato Guanggun Jie: una giornata che celebra l’orgoglio di essere single. Tanti gli eventi che si organizzano nel Paese asiatico in questa data, tra manifestazioni, karaoke e cene. Molte coppie, inoltre, scelgono di sposarsi proprio in questo giorno particolare. E negli ultimi anni la data - che sta prendendo piede anche fuori dalla Cina - è diventata anche uno Shopping Festival, con sconti su qualsiasi cosa ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Oggi, 11 novembre, in Cina si festeggia il Single Day, chiamato in cinese Guanggun Jie. Si tratta di una festa molto sentita, soprattutto tra i giovanissimi, che celebra l’orgoglio di essere single. Cade ogni anno sempre nello stesso giorno e non è un caso: numericamente, infatti, questa data si traduce in 11/11 e nella tradizione cinese il numero 1 identifica un individuo solo. Quale data migliore, se non una che contiene quattro volte l'1, per esprimere al meglio la gioia dell'essere single? La festa è nata nel 1993, ideata da un gruppo di studenti dell'Università di Nanchino in contrapposizione con San Valentino. Presto si è diffusa in tutto il Paese ed è molto sentita anche dai cinesi che vivono all'estero.

Il giorno dei single in Cina Nel Paese asiatico, l’11 novembre è una data in cui fare festa. Ogni città ha i suoi eventi correlati: ci sono manifestazioni, party, cene, aperitivi, tanti karaoke e numerose iniziative. Inoltre, è un’occasione per far festa che non riguarda solo i single, anche se sono loro i veri protagonisti. Pur essendo stata introdotta da relativamente poco tempo rispetto a festività più antiche, la fama di questa giornata è molto ampia in Cina. Ogni anno, tranne nel periodo in cui l’emergenza Coronavirus ha costretto tutti a rimanere a casa, decine di migliaia di persone scendono in strada e nei locali per sventolare il loro orgoglio di persone single. Ma non è tutto, perché in maniera quasi paradossale da qualche anno l’11 novembre è diventata una delle date più ambite per celebrare i matrimoni in Cina. vedi anche Vita da single, la ricetta per stare bene con sé stessi

Single Day, giorno di shopping E se nel giorno dei single c’è chi si sposa, non manca chi preferisce dedicarsi ad altre attività. Come lo shopping. L’11 novembre in Cina è diventato quel che per noi rappresenta il Black friday. La data, infatti, è ormai diventata uno Shopping Festival dopo che Alibaba, colosso cinese dell'ecommerce, ha fiutato un’opportunità di marketing ed economica: in questo giorno (ma in realtà anche in quelli vicini) si possono trovare sconti e offerte su qualsiasi cosa. Pare che ad avere l’idea di legare il Single Day agli acquisti sia stato Daniel Zhang, attuale amministratore delegato di Alibaba: quando era al vertice della piattaforma Taobao Mall (una sorta di Amazon) gestita da Alibaba Group, notò che gli affari nel mese di novembre andavano a rilento in attesa dello shopping natalizio e per questo pensò a una soluzione per alzare le vendite. Un’idea che nel tempo si è rivelata vincente, visto il successo che ha avuto. E negli anni il Single Day si è trasformato in un evento globale, che coinvolge dentro e fuori la Cina anche tantissimi brand stranieri. La sua popolarità è in aumento anche in Italia e anche nel nostro Paese non mancano eventi, offerte e promozioni. vedi anche Alibaba, Single Day 2021 da record: incassati 84,5 miliardi di dollari