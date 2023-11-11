Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Single Day in Cina, cos'è e perché si festeggia oggi

Lifestyle
©Getty

Ogni anno l’11 novembre si festeggia quello che in cinese è chiamato Guanggun Jie: una giornata che celebra l’orgoglio di essere single. Tanti gli eventi che si organizzano nel Paese asiatico in questa data, tra manifestazioni, karaoke e cene. Molte coppie, inoltre, scelgono di sposarsi proprio in questo giorno particolare. E negli ultimi anni la data - che sta prendendo piede anche fuori dalla Cina - è diventata anche uno Shopping Festival, con sconti su qualsiasi cosa

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Oggi, 11 novembre, in Cina si festeggia il Single Day, chiamato in cinese Guanggun Jie. Si tratta di una festa molto sentita, soprattutto tra i giovanissimi, che celebra l’orgoglio di essere single. Cade ogni anno sempre nello stesso giorno e non è un caso: numericamente, infatti, questa data si traduce in 11/11 e nella tradizione cinese il numero 1 identifica un individuo solo. Quale data migliore, se non una che contiene quattro volte l'1, per esprimere al meglio la gioia dell'essere single? La festa è nata nel 1993, ideata da un gruppo di studenti dell'Università di Nanchino in contrapposizione con San Valentino. Presto si è diffusa in tutto il Paese ed è molto sentita anche dai cinesi che vivono all'estero.

Il giorno dei single in Cina

Nel Paese asiatico, l’11 novembre è una data in cui fare festa. Ogni città ha i suoi eventi correlati: ci sono manifestazioni, party, cene, aperitivi, tanti karaoke e numerose iniziative. Inoltre, è un’occasione per far festa che non riguarda solo i single, anche se sono loro i veri protagonisti. Pur essendo stata introdotta da relativamente poco tempo rispetto a festività più antiche, la fama di questa giornata è molto ampia in Cina. Ogni anno, tranne nel periodo in cui l’emergenza Coronavirus ha costretto tutti a rimanere a casa, decine di migliaia di persone scendono in strada e nei locali per sventolare il loro orgoglio di persone single. Ma non è tutto, perché in maniera quasi paradossale da qualche anno l’11 novembre è diventata una delle date più ambite per celebrare i matrimoni in Cina. 

vedi anche

Vita da single, la ricetta per stare bene con sé stessi

Single Day, giorno di shopping

E se nel giorno dei single c’è chi si sposa, non manca chi preferisce dedicarsi ad altre attività. Come lo shopping. L’11 novembre in Cina è diventato quel che per noi rappresenta il Black friday. La data, infatti, è ormai diventata uno Shopping Festival dopo che Alibaba, colosso cinese dell'ecommerce, ha fiutato un’opportunità di marketing ed economica: in questo giorno (ma in realtà anche in quelli vicini) si possono trovare sconti e offerte su qualsiasi cosa. Pare che ad avere l’idea di legare il Single Day agli acquisti sia stato Daniel Zhang, attuale amministratore delegato di Alibaba: quando era al vertice della piattaforma Taobao Mall (una sorta di Amazon) gestita da Alibaba Group, notò che gli affari nel mese di novembre andavano a rilento in attesa dello shopping natalizio e per questo pensò a una soluzione per alzare le vendite. Un’idea che nel tempo si è rivelata vincente, visto il successo che ha avuto. E negli anni il Single Day si è trasformato in un evento globale, che coinvolge dentro e fuori la Cina anche tantissimi brand stranieri. La sua popolarità è in aumento anche in Italia e anche nel nostro Paese non mancano eventi, offerte e promozioni.

vedi anche

Alibaba, Single Day 2021 da record: incassati 84,5 miliardi di dollari

Fuori dalla Cina

L'11 novembre come giorno di celebrazione dei single è ormai uscito fuori dai confini della Cina. Il Single Day è ormai conosciuto anche in diversi occidentali, tra cui Italia, Germania, Francia, Spagna, Polonia, Paesi Bassi e Regno Unito. In Europa, però, non si tratta di una vera e propria festa tradizionale come è ormai diventata in Cina: si tratta più che altro di una data da sfruttare per promozioni e iniziative commerciali simili al Black Friday ma dedicate ai single. 

FOTOGALLERY

1/20
Economia

In Italia vivere da soli costa 571 euro in più al mese

A fare i conti ci ha pensato Moneyfarm, società di consulenza finanziaria indipendente con approccio digitale che, partendo dalla base dati Istat, ha calcolato che chi vive da solo (il 14% della popolazione) spende ogni mese 571 euro in più di una coppia che divide a metà le spese

Vai alla Fotogallery

Lifestyle: Ultime notizie

Oroscopo per tutti i segni, le previsioni dell'11 novembre

Lifestyle

Si parte con una nuova giornata da vivere al meglio: sarà positiva? Lavoro, amore e finanze...

Lotto e Superenalotto, i numeri dell'estrazione di oggi 10 novembre

Lifestyle

Ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato si tengono le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto,...

Calzini spaiati per promuovere la parità di genere

Lifestyle

Gli artisti Linea Daria e Antonio Colomboni trasformano una serie di calzini volutamente spaiati...

sponsorizzato

Due studiosi italiani "scoprono" due opere d'attribuire a Caravaggio

Lifestyle

Gli storici dell’arte Maria Cristina Terzaghi e Gianni Papi hanno raccontato di aver attribuito a...

Fast food in montagna, società che gestisce impianti a Cortina frena

Lifestyle

Dopo l’annuncio di Kfc dell’apertura di due locali a Cortina d’Ampezzo e Madonna di Campiglio non...

Lifestyle: I più letti