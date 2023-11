Single Day in Cina, cos'è e perché si festeggia oggi

Ogni anno l’11 novembre si festeggia quello che in cinese è chiamato Guanggun Jie: una giornata che celebra l’orgoglio di essere single. Tanti gli eventi che si organizzano nel Paese asiatico in questa data, tra manifestazioni, karaoke e cene. Molte coppie, inoltre, scelgono di sposarsi proprio in questo giorno particolare. E negli ultimi anni la data - che sta prendendo piede anche fuori dalla Cina - è diventata anche uno Shopping Festival, con sconti su qualsiasi cosa ascolta articolo

Sabato 11 novembre in Cina si festeggia il Single Day 2023, chiamato in cinese Guanggun Jie. Nel nostro Paese, e in generale nei Paesi occidentali, non esiste un evento equiparabile. In Cina invece è una festa molto sentita, soprattutto tra i giovanissimi, che celebra l’orgoglio di essere single. Cade ogni anno sempre nello stesso giorno, ossia l’11 novembre, e non è un caso: numericamente, infatti, questa data si traduce in 11/11 e nella tradizione cinese il numero 1 identifica un individuo solo. Quale data migliore, se non una che contiene quattro volte l'1, per esprimere al meglio la gioia dell'essere single? La festa è nata nel 1993, ideata da un gruppo di studenti dell'Università di Nanchino in contrapposizione con San Valentino. Presto si è diffusa in tutto il Paese ed è molto sentita anche dai cinesi che vivono all'estero.

Il giorno dei single in Cina Nel Paese asiatico, l’11 novembre è una data in cui fare festa. Ogni città ha i suoi eventi correlati al giorno dei single: ci sono manifestazioni, party, cene, aperitivi, tanti karaoke e numerose iniziative. Inoltre, è un’occasione per far festa che non riguarda solo i single, anche se sono loro i veri protagonisti. Pur essendo stata introdotta da relativamente poco rispetto a festività più antiche, cioè da trent’anni, la fama di questa giornata è molto ampia in Cina. Ogni anno, tranne quelli in cui l’emergenza coronavirus ha costretto tutti a rimanere a casa, decine di migliaia di persone scendono in strada e nei locali per sventolare il loro orgoglio di persone single. Ma non è tutto, perché in maniera quasi dicotomica da qualche anno l’11 novembre è diventata una delle date più ambite per celebrare i matrimoni in Cina. Uno degli ultimi dati disponibili risale al 2011, quando a Pechino si sposarono 4mila coppie: ben più della media di 700 registrata negli altri giorni. vedi anche Vita da single, la ricetta per stare bene con sé stessi

Single Day, giorno di shopping E se nel giorno dei single c’è chi si sposa, non manca chi preferisce dedicarsi ad altre attività. Come lo shopping. L’11 novembre in Cina è diventato quel che per noi rappresenta il Black friday. La data, infatti, è ormai diventata uno Shopping Festival dopo che Alibaba, colosso cinese dell'ecommerce, ha fiutato un’opportunità di marketing ed economica: in questo giorno (ma in realtà anche in quelli vicini) si possono trovare sconti e offerte su qualsiasi cosa. Pare che ad avere l’idea di legare il Single Day agli acquisti sia stato Daniel Zhang, attuale amministratore delegato di Alibaba: quando era al vertice della piattaforma Taobao Mall (una sorta di Amazon) gestita da Alibaba Group, notò che gli affari nel mese di novembre andavano a rilento in attesa dello shopping natalizio e per questo pensò a una soluzione per alzare le vendite. Un’idea che nel tempo si è rivelata vincente, visto il successo che ha avuto. Nel 2021 (ultimi dati disponibili, perché nel 2022 non sono stati comunicati), durante gli sconti e promozioni in occasione dell'11 novembre, la multinazionale dell'ecommerce ha centrato 84,5 miliardi di dollari di vendite. Numeri che fanno impallidire il Prime Day, il Cyber Monday e il Black Friday, che messi insieme nello stesso anno hanno toccato i 30,7 miliardi di dollari. La rivale di Alibaba JD.com, sempre nel 2021, ha riferito vendite per altri 48,7 miliardi di dollari. E negli anni il Single Day si è trasformato in un evento globale, che coinvolge dentro e fuori la Cina anche tantissimi brand stranieri. La sua popolarità è in aumento anche in Italia e anche nel nostro Paese non mancano eventi, offerte e promozioni. vedi anche Alibaba, Single Day 2021 da record: incassati 84,5 miliardi di dollari