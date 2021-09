Ricomincia la scuola, 18 libri per bimbi da 3 a 12 anni

Non sapere cosa leggere per distrarsi dall'inizio della scuola? Eccovi 18 proposte. Libri divertemnti, giocosi, fantasiosi. Insomma i libri adatti per affrontare l'autunno.

Non uno, ma dieci maestri deliziosi. E anche un po' svampitelli direi. Tanto da farsi rapire da altrettanti mostriciattoli. Fin quando ad essere rapita è l’ultima maestra, una maestra dell’asilo! (Dieci maestri deliziosi di Ross Montgomery Editore: Lapis).

Cosa succede in una cameretta quando arriva un giocattolo nuovo? Succede che tutti gli altri sono presi da un’incredibile nostalgia, voglia di essere rivalutati e ripresi in mano dal loro bambino preferito. (Quello nuovo di Silvia Vecchini Ed. Il Castoro)

Un po' come quando ci accorgiamo che il nostro corpo cambia irrimediabilmente e diventiamo non solo grandi, ma anche diversi. A Martina succede proprio questo, succede che una normale giornata all’apparenza vuota diventi invece una giornata piena di novità. (Tutto Cambia! Si sarah Savioli Ed. Feltrinelli Kids).

Come cambia la vita di chi si avventura in un mondo nuovo e sconosciuto. Tanti anni fa, lo fece un certo Dante che scese addirittura all’Inferno. Per fortuna Geronimo Stilton lo ha incontrato e ci ha raccontato la sua storia che passa da un posto che si chiama purgatorio fino ad un altro che è il Paradiso.

Gli alberi parlano? Tra loro certo, ma anche con noi umani? In un certo senso si, ma non usano proprio le parole. Per scoprire come comunicano e molto altro sulle piante, c’è il nuovo volume dell’enciclopedia: Le 15 domande. (Gli alberi parlano? Di Pierdomenico Baccalario, Federico Taddia Ed. Il Castoro).

Atete mai pensato di prendervi cura di un giardino tutto vostro? Marta e Mattia lo faranno con l’aiuto di nonno Franco sentendosi supereroi degli elementi naturali. (La guerra dei giardini di Laura Tenorini, Mirka Ruggeri Ed. IL Battello a vapore).

Il mio nonno è grande, tanto grande, molto molto più grande di me. E di lui conservo non solo l’odore e il piacere delle sue chiacchiere, ma anche le tante cose ch emi ha insegnato (Il mio grande nonno di Christine Schneider e Gilles Rapaport Ed. Clichy).

Rutka non ha solo un nome strano. E’ una bambina che vive una vita estremamente avventurosa perché le sue giornate a volte scorrono dritte e lisce come l’olio, altre volte, di colpo, fanno un’inversione a U. (Rutka, la bambina segreta di Joanna Fabicka Ed. Rizzoli).

Luca ha un grande sogno, ma per tutti lui è il migliore meccanico della città. Le apparenze a volte ingannano e per questo Luca deve lottare ogni giorno nascondendo il suo più grande segreto. (Il segreto di Luca di Elena Levi, Nadia Mazzenga Ed. Clichy).

Un po' come il segreto custodito nella lanterna che Jake Foster deve svelare. Un mondo incantato sta per svelarsi una nuova avventura sta per prendere forma. (Jake Foster e la lanterna magica di Daniele Cella e Alessio Manneschi Ed. Nord Sud).

Marbella, Bob e Dorinda sono tre bambini nati dalla fantasia di una delle scrittrici canadesi più affermate che gioca con le lettere dell’alfabeto per creare tre racconti irresistibili. (Tric, Trac e Trio di Margaret Atwood Ed. Salani).

Un barone sempre allegro, un bambino sempre triste e una ricetta per la felicità. Sembrerebbe un posto qualunque visto da fuori, invece è Il castello della Felicità (Il castello della felicità di Alessia Denaro Ed. Salani).

Infine per tornare a scuola con il sorriso, un libro per ridere della matematica. Avete mai pensato che potrebbe davvero essere divertente? Maria scopre tra le pieghe della tappezzeria un libro con indovinelli matematici di un genio indimenticato: Giuseppe Peano. Per lei e per tutti bambini, da allora, la matematica non è mai stata così divertente (Il genio della matematica di Roberto Morgese ed. Il Battello a vapore).