Push up, varianti efficaci per allenare pettorali e braccia

Le push up sono tra gli esercizi a corpo libero più importanti per allenare il petto, i tricipiti, il core e i deltoidi. Inoltre, eseguendo i piegamenti non lavorano solo le braccia e i pettorali ma anche, in maniera indiretta, i glutei, i muscoli stabilizzatori e i quadricipiti. Per potersi esercitare nei piegamenti non è necessario andare in palestra o disporre di spazi specifici: le push up possono essere fatte ovunque e a qualsiasi ora della giornata. Scopriamo ora tutte le varianti delle push up, a partire dalla più semplice per affrontare successivamente gli esercizi di maggiore difficoltà.

Come si esegue una push up approfondimento Ritorno in palestra a settembre, gli esercizi da fare in sala pesi Prima di tutto, sintetizziamo la modalità di esecuzione di una push up classica: stendersi su di un tappetino e poggiare le mani ai lati della nuca. Il tronco, la testa e il bacino devono essere sulla stessa linea, mentre le gambe devono essere ben distese e i piedi puntati. Prima di sollevarsi, contrarre addominali e glutei e fare forza con le mani. Ora distendere il corpo verso l’alto, sollevandolo e riportandolo verso terra in modo controllato, mentre i gomiti devono essere posizionati sempre vicini al busto. Push up con il battito delle mani Mantenendo il controllo sul proprio corpo, battere le mani mentre si sale, per poi riportarle con attenzione a terra. Assicurarsi sempre di atterrare mantenendo i gomiti morbidi. Per iniziare, è possibile tenere le ginocchia appoggiate sul tappetino. Push up con le braccia a X Per passare a un livello di difficoltà più alto, è possibile eseguire le push up sollevando le braccia e toccando con le mani la spalla opposta, per poi atterrare con delicatezza sulle mani. Push up a mani alternate Mentre si eseguono le push up, è possibile cambiare la posizione della mani con movimenti regolari dall’alto al basso. Ogni volta che si cambia mano si può effettuare un piccolo saltello, senza staccare le punte dei piedi da terra.