Tutti i benefici del nuoto per bambini e adulti

Che sia al mare oppure in piscina, il nuoto è da sempre considerato uno sport completo con un impatto molto positivo sul corpo e sulla mente. Tuffiamoci insieme alla scoperta di tutti i suoi benefici per il nostro organismo

“Un tuffo dove l’acqua è più blu, niente di più” cantava Lucio Battisti in una delle sue canzoni più celebri, e come dargli torto? L’acqua, infatti, è uno dei nostri elementi primari ed è da sempre fonte di innumerevoli benefici, sia per il corpo che per la mente. In particolare, il nuoto permette al nostro organismo di far lavorare tutti i suoi muscoli e, al tempo stesso, di alleviare le tensioni dovute a stress, a una postura scorretta o a una vita molto sedentaria. Chi, dopo aver fatto una bella nuotata, non si è subito sentito rigenerato e, al tempo stesso, più rilassato? I motivi sono molteplici, scopriamoli insieme!

Benessere alla portata di tutti Il nuoto apporta una serie di benefici sia sul corpo che sulla mente, a qualsiasi età. Consigliato fin dai primi mesi di vita, è uno sport completo che ha un impatto molto positivo sulla muscolatura, ma anche sulla psiche, poiché permette di distendersi e, al contempo, di rendere più tonico il proprio fisico. Questa disciplina può essere praticata a diverse intensità, aiutando a mantenere in salute l'organismo. Tra i tanti benefici del nuoto, annoveriamo sicuramente la perdita di peso: in un'ora di attività di media intensità è possibile perdere fino a 500 calorie. Se unita a discipline come lo yoga e a un'alimentazione sana ed equilibrata, questa pratica sportiva può aiutare in maniera considerevole a mantenere il fisico asciutto e a controllare il peso corporeo. Inoltre, gli allenamenti in acqua permettono di distendere la muscolatura, rendendo più flessibile il corpo, con un ulteriore effetto drenante, grazie alla pressione esercitata dall'acqua sulle gambe. Se praticato con regolarità regala tonicità muscolare a glutei, arti, spalle e riduce il rischio di sviluppare artrosi. Non solo: anche gli organi interni, in particolare il cuore e i polmoni, beneficiano di questa attività, riducendo il rischio di sviluppare problemi all'apparato cardiocircolatorio e aiutando a mantenere il colesterolo basso. Inoltre, aiuta a prevenire patologie come il diabete di Tipo 2, migliora la glicemia e, grazie al rilascio di endorfine, apporta sollievo e pensieri positivi.