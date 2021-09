Yoga del mattino, 5 esercizi da fare per iniziare bene la giornata

Lo yoga è una delle discipline più complete e viene utilizzata da milioni di persone per rilassarsi e riattivare il proprio organismo. Andiamo a vedere come muovere i primi passi in questo mondo, cercando di eseguire le posizioni più semplici

Oltretutto non è che servano particolari strumenti oltre a un tappetino per stare seduti comodi e un po’ di silenzio e tranquillità.

Fare yoga al mattino appena svegli potrebbe essere uno dei modi migliori per migliorare la vostra giornata. Certo, occorre una certa costanza e la forza di volontà necessaria a seguire schematicamente un percorso di allenamento giornaliero, ma svegliarsi una mezz’ora prima e concedersi un po’ di esercizio potrebbe essere tutto ciò di cui si ha bisogno per iniziare al meglio la giornata.

Gli esercizi

Anzitutto, prima di iniziare con gli esercizi è necessario fare una breve premessa: nello yoga la respirazione è di fondamentale importanza; per questo prima di iniziare è opportuno sdraiarsi sul tappetino e iniziare a “prendere confidenza” con il proprio corpo e la propria respirazione. L’ideale è trovare il proprio ritmo e cercare di mantenerlo per più tempo possibile senza fretta e cercando di svolgere il tutto nella maniera più naturale possibile.

Saluto al sole

Questo è uno degli esercizi più famosi dello yoga e anche quello più adatto sia ai principianti che alle persone più esperte.

Si parte da Tadasana, la posizione della montagna. Bisogna rilassarsi e portare il peso esattamente nella linea mediana respirando profondamente. Bisogna poi Inspirare ed allungare le mani in alto, leggermente indietro senza forzare troppo. Espirare e piegarsi in avanti in Uttanasana, la posizione della pinza in piedi. Si deve poi inspirare e portare dietro una gamba entrando in Ashwa Sanchalanasana, la posizione equestre. Espirando bisogna portarsi in Adho Mukha Svanasana, il cane a testa in giù. A polmoni vuoti bisogna portare le ginocchia il petto ed il mento a terra per Ashtanga Namskarasana, la posizione degli 8 punti. Inspirare ed assumere Bhujangasana (il cobra) o Urdhva Mukka Svanasana (il cane a testa in sù). Espirando bisogna ritornare in Adho Mukha Svanasana. Inspirando bisogna ritornare in Ashwa sanchalanasana, invertendo i piedi durante l’esecuzione. Espirare e tornare Uttanasana. Infine sempre espirando si può ritornare in Tadasana.

La posizione del gatto

Spostarsi su quattro zampe cercando di mantenere i polsi allineati con le spalle, aprendo le ginocchia quanto l’ampiezza del bacino. Bisogna poi inspirare e guardare fisso in avanti, cercando di inarcare la colonna vertebrale. Dopodiché bisogna curvare la schiena guardando verso l’ombelico cercando di mantenere il collo rilassato. Posizione utilissima per distendere la schiena e le spalle e risolvere piccole contratture.

Posizione del bambino

Per questa posizione è necessario portare in alto i glutei e i talloni, stendendo in avanti le braccia come per toccare qualcosa. In questa posizione è importante focalizzarsi sulla respirazione e non curvare troppo la schiena cercando di fare tutto con naturalità e armonia e senza blocchi. Questa posizione è utile per combattere l’ansia e i problemi respiratori di varia natura.

Posizione del Cobra

Partendo dalla posizione supina bisogna tenere le braccia ferme e sollevare il busto, dolcemente e senza strappi. Le gambe devono restare tese e parallele mentre i gomiti flessi e i palmi fermi a terra. Bisogna mantenere i glutei contratti per tutta la durata dell’esercizio.

Posizione delle Mezzaluna

Bisogna partire dalla posizione della montagna; unire i piedi e le gambe portando le braccia verso l’alto con le mani unite. Il busto va spostato verso destra. Inspirare profondamente e ripetere l’esercizio dal lato opposto.

Queste sono solo cinque delle moltissime posizioni dello Yoga, le più famose e quelle più adatte a chi vuole iniziare a prendere confidenza con la disciplina. Ovviamente è richiesto il parere e la supervisione di un esperto, almeno per le prime esecuzioni per non rischiare di compromettere il fisico con movimenti sbagliati. Il suggerimento, quindi, è quello di seguire un corso di yoga pensato per avviare le persone alla pratica e agli esercizi in maniera sicura ed efficace.