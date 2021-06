Le migliori lavatrici, da Candy a Samsung

Le migliori lavatrici per la propria casa, a carica frontale o dall’alto, per chi ha bisogno di salvare spazio e per chi necessita di frequenti lavaggi Condividi:

Una preziosa e insostituibile alleata per le faccende domestiche, la lavatrice è un elettrodomestico fondamentale che non può proprio mancare nelle nostre case e che deve rispettare determinate caratteristiche per adattarsi alle nostre esigenze. Scopriamo quali sono i 10 modelli di lavatrice più in voga e che offrono un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Lavatrice Ai Control AddWash Samsung propone una lavatrice senza paragoni, in offerta speciale sul sito ufficiale a 1.099,00 €. Dotata di una tecnologia di ecolavaggio, che garantisce un bucato perfetto anche nei lavaggi a basse temperature, la lavatrice Ai Control AddWash permette di trasformare il detergente che utilizzate in bolle, proteggendo i tessuti e facendovi risparmiare l’energia. Ha un doppio oblò utilissimo per aggiungere senza sforzi capi o detergenti che, per la fretta, possono essere stati dimenticati.

Lavatrice Serie 4000T Compatta ed efficiente, ha una capacità di 9 kg nella sua versione classica. Firmata Samsung, ha un buon rapporto qualità prezzo: 349,00 €, oppure 17,45 € al mese per 20 mesi. Questa lavatrice, dal design pulito ed essenziale, permette di attivare il ciclo “vapore igienizzante”, emettendo un getto molto potente per rimuovere anche lo sporco più ostinato, il 99,9% di batteri e gli allergeni.

Beko WTY91436SI Una lavatrice che offre lavaggi impeccabili a un piccolo prezzo. Da Euronics questo modello è infatti disponibile al super prezzo scontato di 335,00 €. Carica frontale con apertura a oblò, capacità di 9 kg, giri di centrifuga regolabili e un display per programmare i lavaggi in tutta comodità. Per i capi che non richiedono un trattamento intenso è inoltre disponibile il lavaggio veloce: grazie al programma Xpress Super Short è possibile lavare 2 kg di bucato in soli 14 minuti.

LG F4WV510S0E Look moderno e accattivante per questa lavatrice moderna, dotata di un oblò in vetro temperato e disponibile, in super offerta, a 499,00 €. Un elettrodomestico può anche essere bello? La risposta è assolutamente sì! LG ha progettato una lavatrice funzionale, con carica frontale e display, di classe energetica B, che offre infinite combinazioni possibili di lavaggio, prendendosi cura dei capi e facendo risparmiare il 28% di energia.

Indesit BWSE Lavatrice a carica frontale, dotata di uno spazioso cestello da 7kg e di una centrifuga a 1151 giri al minuto. Il prezzo è di 349,00 €. Look total white per questa lavatrice della linea Indesit, che offre elevate performance grazie alla velocità di rotazione al minuto. Le prestazioni elevate e l’attenzione per le fibre sono solo alcune della caratteristiche che consentono di risparmiare energia, senza rinunciare alla qualità.

AEG 7000 ProSteam Piccolo e compatto, questo modello di lavatrice è perfetto per risparmiare spazio ed evitare inutili ingombri in spazi ristretti. Disponibile a 666,99 €. Fornita di carica dall’alto e di una tecnologia Prosteam con programmi a vapore brevi e delicati, mantiene i tessuti intatti, lavaggio dopo lavaggio, eliminando odori e pieghe che impediscono una corretta stiratura.

Candy - Lavatrice Standard RapidO Mix Power System Risparmiare tempo ed energie è possibile, grazie al set completo di 9 programmi rapidi offerto da questa lavatrice Candy, al prezzo scontato di 349,99 €. RapidO è la lavatrice ideale per chi è sempre di corsa e sogna di poter dedicare più tempo alle cose che ama davvero fare. Grazie alle tecnologie utilizzate, è possibile utilizzare lo smartphone per controllare quale ciclo di lavaggio si adatta meglio ai tessuti a ai colori del bucato.

Whirlpool FFS P8 Lavatrice a libera installazione a carica frontale, dotata di uno spazioso cestello che può contenere fino a 8 kg di indumenti. Alta qualità a un piccolo prezzo: 300,00 €. Rapida ed efficiente, è dotata di una esclusiva tecnologia 6 senso, che consente di adattare in maniera dinamica le impostazioni in base alle caratteristiche del singolo carico, ottimizzando così le energie ed evitando inutili sprechi di acqua.

Bosch WAN24058 Lavatrice bianca a carica frontale, semplice e performante, con un design nuovo che assicura stabilità e una riduzione delle vibrazioni. Disponibile a 369,00 €. Uno stile nuovo e deciso, perfetto non solo per chi ama l’estetica degli elettrodomestici, ma anche per chi sogna un prodotto bello ma soprattutto funzionale. I materiali utilizzati per le pareti laterali consentono una notevole riduzione delle vibrazioni e una stabilità mai provata prima.

Hotpoint NWBT Lavatrice a libera installazione a carica frontale, fornita di uno spazioso cestello che può contenere fino a 10 kg di tessuti da lavare. In offerta a 449,90 €. Elettrodomestico di ultima generazione, di classe energetica B, che coniuga il design alle elevate prestazioni garantite. La centrifuga a 1351 giri al minuto fornisce lavaggi efficienti e rapidi, mentre il sistema Active Care si prende cura dei capi, eliminando le macchie a soli 20 gradi.