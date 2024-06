Le migliori città europee da visitare per gli amanti di architettura

Dal grande Colosseo alla Porta di Brandeburgo, l'Europa ospita alcune delle più grandi meraviglie architettoniche del mondo. Solo in Italia, ci sono attualmente 59 siti patrimonio dell'umanità dell'UNESCO! Ma quali sono le città che offrono le migliori esperienze agli appassionati di architettura e cultura? Per aiutare coloro che desiderano esplorare l'architettura europea, la società di viaggi online weloveholidays ha analizzato quali sono le città europee che offrono il maggior numero di gioielli architettonici, in base a fattori quali il numero di edifici architettonici elencati su TripAdvisor, i tour di architettura e i premi di architettura (EUmies)